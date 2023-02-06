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游錫堃證實綠委曾代邀麥卡錫訪台 目前無新發展

2023/2/6 13:54
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（中央社記者王揚宇台北6日電）美國眾議院議長麥卡錫是否訪台，引發各界討論；對於民進黨立委王定宇稱曾代表立法院長游錫堃邀請麥卡錫訪台，游錫堃今天受訪說，王定宇講的是事實，但目前沒有新的發展。

游錫堃今天出席新任民進黨不分區立委陳培瑜的宣誓就職典禮，並於會後接受媒體聯訪，作上述表示。

媒體詢問，對於王定宇今年1月在臉書發文，提到去年9月曾代表游錫堃送邀請函，邀請麥卡錫（Kevin McCarthy）訪台，是否會用立法院的名義再對麥卡錫發出邀請函。

游錫堃指出，王定宇講的是事實，但目前並沒有新的發展。

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此外，游錫堃這次赴美出席國際宗教自由峰會，以「為自由而生，為人類自由而拚」為題發表演說，向全世界分享 台灣的民主故事，另外也出席國家祈禱早餐會（National Prayer Breakfast）。

游錫堃說，他是應邀去演講、很單純，演講也很順利，而在演講後，駐美代表處有安排見一些美國高層人士，但大家有約定不會對外透露，所以自己不方便跟大家報告。（編輯：蘇志宗）1120206

#游錫堃
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