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綠委：中國氣球若飄到台灣領空 應該打下來

2023/2/6 14:25
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（中央社記者王揚宇台北6日電）美軍出動戰機擊落入侵美國領空的中國偵察氣球，民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬今天受訪說，如果有中國的氣象氣球，不管任何原因飄到台灣領空，他也會主張應該要打下來。

鄭運鵬接著指出，這絕對不是挑釁，而是它本來就不應該進來；另外，中國對全世界的野心與擴張，「不是吹氣球，而是真的可以放氣球」，況且對台灣不是用氣球，而是常態、長期、公開用戰鬥機、軍艦甚至飛彈，實質威脅台灣，相信全世界都看在眼裡。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬、副幹事長洪申翰今天召開輿情回應記者會；對於美國軍機4日在美東海域擊落中國偵察氣球，引起北京強烈不滿，鄭運鵬說，中國說氣球飛到美國的領海、領土跟領空是機械失誤，但全世界應該都認為這不太可能，因為中國有能力控制這些氣球。

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鄭運鵬說，當中國以氣球來試探美國，台灣還有統派和國民黨人士，認為台灣不要利用此事件，甚至認為這個時候才是台灣跟中國友好的契機，這對台灣來說是很大的侮辱，更對台灣的國際地位及國際對台灣的尊重等，傳出很大的錯誤訊號。

鄭運鵬指出，希望朝野要站在台灣國家主權、尊嚴及捍衛自己的民主體制及現在的經濟發展與生活方式，應該要一致，不要給世界帶來錯誤資訊。（編輯：林興盟）1120206

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