游錫堃接見瑞士友台小組 籲共同守護自由民主人權

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者范正祥台北7日電）立法院長游錫堃今天接見瑞士聯邦國會友台小組一行時表示，台灣非常珍惜民主，一定會全力捍衛，也期待國際有更多的合作與關注。他呼籲，民主同盟國共同守護自由民主與人權的普世價值。

瑞士聯邦國會下議院兼國會友台小組共同主席莫里納（Fabian Molina，另譯莫麟納）與議員華德爾（Nicolas Walder，另譯瓦德）共同率團拜訪立法院；民進黨立委范雲、國民黨立委張育美、台灣民眾黨立委邱臣遠、時代力量立委邱顯智在場。

游錫堃致詞時指出，今天有2個第一，瑞士聯邦國會友台小組是農曆春節後立法院接待的第一個國會訪團，也是他就任立法院長3年以來接待的第一個瑞士聯邦國會議員訪團，他感到特別高興，代表立法院向瑞士聯邦國會友台小組表達歡迎。

游錫堃表示，瑞士是台灣堅定的民主盟友，也是台灣長年來在歐洲重要的經貿夥伴。他特別提及，感謝瑞士國會友台小組對台灣堅定支持，行前遭中國大使館嚴詞警告，但仍然堅定訪台，令他非常感動。

他說，莫里納致力於推動台灣與瑞士國會交流制度化，也在瑞士聯邦國會下議院主導推動「加強瑞士國會下議院與台灣立法院合作」議案，是非邦交國中首度提出國會層級間加強合作的議案，將來如果通過，兩國國會合作將邁向新的里程碑。

游錫堃表示，華德爾主導的「改善與台灣關係」議案，以及多位議員在國會多次質詢台灣相關議題，深化了與台灣各領域的關係，他也要代表立法院致上感謝。

另外，游錫堃向訪賓說明台灣的故事，百年來的台灣，追求自由民主的道路披荊斬棘。二戰之前台灣人民反殖民、反壓迫，追求民主與自治；戰後卻歷經世界最長的戒嚴，數十年的白色恐怖時期，接近20萬人遭受迫害，經過1986年衝破黨禁，1987年解除戒嚴，終於在1993年誕生民主國會，奠定今日「民主台灣」的基礎。

游錫堃指出，今年2月2日英國「經濟學人資訊社」（EIU）公布的「2022年全球民主指數報告」，瑞士榮獲全球第7，台灣也獲全球第10，亞洲第1。台灣的民主成果雖還不及瑞士，但也被國際肯定，大家非常珍惜，所以一定會全力捍衛。

他表示，台灣經過國會全面改選、總統直選、3度政黨輪替，依據國民主權及聯合國憲章人民自決原理，早已成為主權獨立的國家。根據國際法，台灣、澎湖不屬於中國；台灣與中國互不隸屬，台灣絕非中國的一部分。

游錫堃，中共罔顧事實，軍機軍艦日日侵逼，破壞印太穩定、併吞台灣的企圖昭然若揭。

他呼籲，當前全球民主版圖逐漸萎縮之際，台灣是亞洲與華文圈的民主燈塔，更是催化中國早日民主化的堡壘，台灣期待國際有更多的合作與關注。

游錫堃指出，民主與自由是大家共同的語言，全球民主同盟國一定要共同守護包括自由民主與人權的普世價值，確保全球和平穩定發展。（編輯：楊凱翔）1120207