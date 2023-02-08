賴清德請縣市黨部盤整立委選情 推估4月啟動初選

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（中央社記者葉素萍、溫貴香台北8日電）民進黨主席賴清德今天主持上任後首場全國縣市主委會議，與會人士轉述，賴清德特別提到破除謠言、人才培育等任務；至於立委初選提名時程，與會人士轉述，賴清德的態度是希望盡快，推估時程可能落在4、5月進行初選。

賴清德今天主持上任黨主席後，首場全國縣市主委會議；多位與會者表示，地方黨部主委幾乎全員到齊，發言踴躍，會議進行2個多小時，賴清德針對地方黨部主委發言一一回應。

與會者轉述，賴清德先感謝地方主委辛勞，特別是去年底選後、面對挫敗，要特別拜託縣市黨部主委新的一年重新盤整、布建基層組織，另外，也要重視人才培育、與基層民代合作。

與會者表示，這包括關懷資深黨員、爭取年輕黨員；強化黨員LINE群組建置，讓黨訊息正確傳達，同時避免假訊息。

與會者說，賴清德提到，希望民進黨不只是政治組織，也可以舉辦捐血等公益、軟性活動，與社會鏈結；至於如何與黨員互動，賴清德也主動提及，黨員生日送蛋糕到黨員家或主動邀請黨員到服務處切蛋糕唱生日快樂歌，若與黨員互動能夠做到這樣非常好。

與會者轉述，南投縣立委補選在即，賴清德希望縣市黨部主委全力輔選黨提名人蔡培慧，各縣市黨部主委當場訂下日期將親赴南投為蔡培慧打氣，展現民進黨團結士氣。

與會人士轉述，賴清德認為，去年選舉結果雖然不如預期，但縣市黨部主委辛苦輔選，他都看在眼裡，他跑遍19縣市，彙整黨員意見，未來黨務檢討革新，拜託主委們團結一致，一起推動貫徹。

與會人士轉述，賴清德還提到，民進黨是戰鬥團隊，在破除謠言方面，很多支持者從電視、手機收到攻擊民進黨的訊息，若無即時收到澄清及回擊，會漸漸讓支持者與黨員在輿論上趨於弱勢，他拜託縣市黨部幫忙，在組織布建、訊息回應，跟中央黨部合作，現在黨部結合新媒體中心每天都在戰鬥，希望大家一起破除謠言。

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對於外界關注的2024大選，與會人士轉述，賴清德希望主委們在一個月內，提出各選區立委選情狀況、背景分析資料，給他參考，讓他了解主委在地方的觀察，未來中執會不管是初選或徵召，提請中執會討論時，才有地方黨部主委的觀察做判斷依據。

至於立委初選提名時程，與會人士轉述，賴清德的態度是希望盡快，推估時程可能落在4、5月進行初選；與會者表示，賴清德強調，只要大家很努力、很積極，很認真去做，戰戰兢兢，相信2024會有很好的成績。（編輯：林興盟）1120208