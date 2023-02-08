綠通過學倫爭議處理機制 在野黨關注能否落實執行

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（中央社記者王承中、劉冠廷、王揚宇、郭建伸台北8日電）民進黨今天通過2024總統、立委初選學倫規範與爭議處理機制。國民黨團總召曾銘宗、民眾黨團總召邱臣遠皆表示，能否落實執行才是關鍵。時代力量立委陳椒華指出，希望民進黨能記取教訓。

民進黨中執會今天通過2024總統、立委初選學倫規範與爭議處理機制，初選參選人的最高學歷必須遵守誠信原則，切結聲明書，絕無違反學術倫理，學位如有變造抄襲，願受黨的嚴厲處分。

學者出身的民進黨立委羅致政接受中央社記者訪問指出，針對學倫議題，的確要處理，而且動作跟態度都要有；民進黨面對學倫問題，表現出態度以及做出具體動作，而且是從制度面著手，不是針對個案。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬說，要質疑黑金參選、要質疑大家在論文上面的學術倫理，其實就應該要做一致標準的事情。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，對於民進黨通過學倫規範與爭議處理機制，國民黨團表達歡迎及肯定之意，但民進黨之後是否有落實執行的勇氣，還需要觀察。

國民黨立委王鴻薇則指出，民進黨主席賴清德如果真要檢討學倫，應針對前新竹市長林智堅論文抄襲案進行完整的說明、道歉及切割，如此才能繼續往前走。林智堅已被多重認證論文抄襲，但民進黨至今仍未對當時「全黨挺一人」向社會道歉。

國民黨發言人林家興表示，樂見民進黨面對學倫爭議踏出第一步，然而只處理未來不溯及既往，是否表示對前新竹市長林智堅涉及論文爭議、訴願遭駁回等問題輕輕放下，改革不能挑軟柿子，應往困難的地方去，建議賴清德與民進黨也應針對外界真正關注的林智堅學倫爭議問題給出具體回應，才能有機會成為台灣政壇的正面示範。

台灣民眾黨立法院黨團總召邱臣遠受訪表示，尊重各政黨對公職參選人的要求，去年九合一選舉林智堅引發學術倫理風波，民進黨願意大方向調整，這是好事；簽切結書是一種表態，但有沒有實質效力，黨公職參選人是否簽署、是否落實執行。

邱臣遠表示，政治人物都要為自己負責，若論文有瑕疵，撰寫者最清楚，政治人物必須誠實面對個人誠信問題。

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曾因論文風波請辭的前立委蔡壁如受訪表示，她贊成類似做法，但不要是用來護航的官樣形式，或甚至是決定誰能否參選，呼籲應給學術倫理委員會專業自主空間。

時代力量黨主席、立委陳椒華說，政治人物應做人民表率，在論文抄襲本來就是非常差勁的示範，過去民進黨以全黨護一人所帶來的政治風波，希望能記取教訓。時力強力批判此種不當示範的政黨，在內部也會進行強力要求。（編輯：林興盟）1120208