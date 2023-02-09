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吳釗燮赴土耳其駐台處慰問震災傷痛 表達堅定支持

2023/2/9 10:37（2/9 12:51 更新）
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外交部長吳釗燮（左）親赴土耳其駐台貿易辦事處弔唁致哀。（外交部提供）中央社記者游凱翔傳真 112年2月9日
外交部長吳釗燮（左）親赴土耳其駐台貿易辦事處弔唁致哀。（外交部提供）中央社記者游凱翔傳真 112年2月9日
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（中央社記者游凱翔台北9日電）土耳其發生強震，外交部長吳釗燮今天赴土耳其駐台貿易辦事處，代表台灣政府及人民再次向土國駐台代表貝定可表達慰問，同時在弔唁簿寫下「值此傷痛的時刻，台灣將堅定支持土耳其。土耳其加油」。

外交部上午發布新聞稿表示，吳釗燮在弔唁簿寫道，「本人謹對土耳其強震受難者及家屬表達誠摯的哀悼與慰問，值此傷痛的時刻，台灣將堅定支持土耳其。土耳其加油」。

外交部指出，貝定可（Muhammed Berdibek）對台灣政府第一時間派遣台灣國際搜救隊馳援土國的義舉，並提供200萬美元援款，以及台灣民眾與企業組織踴躍捐輸的善行，表達由衷感謝。

外交部表示，目前台灣政府派遣兩梯次共130名搜救隊員及5隻搜救犬均已抵達土耳其，並由台灣駐土耳其代表黃志揚陪同，陸續挺進災區阿德亞曼省（Adiyaman）投入搜救工作。

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外交部指出，土耳其政府為加速救災工作，宣布南部10省進入緊急狀態，為期3個月。外交部再次呼籲旅居當地或正在土耳其商旅的民眾持續提高警覺，以維護自身安全，並注意隨時可能發生的餘震。

如果遭遇急難需要協助，民眾可即撥打台灣駐土耳其代表處緊急聯絡電話：+90-532-322-7162，或聯繫外交部緊急聯絡中心：0800-085-095，取得必要協助。（編輯：郭無患）1120209

#土耳其
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