接見美台商會訪團 游錫堃盼台美早日簽訂BTA

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（中央社記者范正祥台北9日電）立法院長游錫堃今天接見美台商業協會榮譽主席沃佛維茨一行時表示，美國是台灣最堅實的民主盟友，也是最重要的經貿夥伴；期待台美能夠早日簽訂BTA（雙邊貿易協定）。

沃佛維茨（Paul D. Wolfowitz）率領美台商業協會訪問團拜訪立法院。游錫堃致詞歡迎時指出，台灣是美國第8大貿易夥伴，美國是台灣第2大貿易夥伴，根據統計，2021年台美雙邊貨品貿易金額達1048億美元。另外在投資方面，近5年（2017-2021年）來，台美相互投資金額較前5年（2012年-2016年）增加逾2倍，顯現雙邊的商業互動愈來愈頻繁、愈來愈緊密。

他表示，過去3年，受到新冠疫情影響，全世界經貿發展受到激烈的衝擊，全球供應鏈也重新洗牌；然而，在劇烈變動中，不變的是台灣與美國持續推動「台美科技貿易暨投資合作架構」及「台美21世紀貿易倡議」等合作的決心。

游錫堃指出，在台美雙方過去密切合作的基礎與堅強的決心之下，上個月「台美21世紀貿易倡議」第二輪談判才剛結束，期待能早日達成共識，也期待台美能夠早日簽訂BTA。

游錫堃說，中共經濟崛起之後，「對內壓迫、對外擴張」，霸權本質及天朝心態不值得信賴；並指出，民主自由與經貿發展息息相關，全球民主陣營需要建立安全又值得信賴的夥伴關係，台灣是一個重視民主、自由、人權的法治國家，是全球產業鏈重組過程中不可或缺的一環，台灣樂意與各國積極合作交流、建立更密切的經濟夥伴關係。（編輯：郭無患）1120209

立法院長游錫堃（前排右4）9日上午由立法院秘書長林志嘉（前排左2）等陪同，在立法院接見美台商業協會榮譽主席沃佛維茨（Paul D. Wolfowitz）（前排左3）、美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）（前排右3）等一行。中央社記者裴禛攝 112年2月9日