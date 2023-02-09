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郭台銘披藍袍參選？藍委：不排除啟動同舟計畫2.0

2023/2/9 14:05
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（中央社記者王承中台北9日電）外界關注鴻海創辦人郭台銘動向，及是否重回國民黨。國民黨立委李貴敏今天表示，民進黨執政缺失連連，她認為在野應該連結起來，爭取讓真正可領導國家的人能出線，包含在野大聯盟，或啟動同舟計畫2.0都不能排除。

外界關注郭台銘是否參選2024總統，近日動向受到各界關注。郭台銘昨天被問到總統選舉議題時表示還沒做最後決定。對於是否會回到國民黨，郭台銘說，現在他不好講任何事，他在等國民黨的辦法。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗今天受訪表示，國民黨是有制度的百年政黨，任何公職候選人的提名都有一套公開透明機制，到時候依照公開透明機制走。國民黨歡迎所有非綠人士一起合作，能夠打贏2024勝選，讓國民黨重返執政。

國民黨立委洪孟楷指出，郭台銘願意提出要等國民黨回應，代表對國民黨有期待。建議黨中央在南投縣立委補選後，應找所有表態及民調高的潛在總統參選人，共同坐下來面對面開會，協商出可讓大家心服口服，且不傷害彼此的機制，用這個機制產生最強組合，這才是大家的期待。

國民黨立委李貴敏表示，近幾年民進黨執政缺失，顯然執政人才有問題，國民黨作為最大在野黨，對於整個國家社會有責任義務。她認為在野應該連結起來，讓專業的人坐在專業位置上，不排除任何的機會，包含在野大聯盟，或是啟動同舟計畫2.0，爭取讓真正可以領導國家的人能夠出線。

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國民黨立委陳玉珍指出，為了團結非綠陣營，下架無能執政黨，相信國民黨會有一套特別的辦法，這個是程序問題，最重要的是郭台銘個人意願，還有黨內或非綠陣營內有志參選人士如何合縱連橫。

不過陳玉珍也指出，新北市長侯友宜要冒著放下新北市民說法，屈就副手可能性很低，而郭台銘一向是企業界領袖，要當別人副手，做無聲副總統的可能性也沒有。（編輯：黃國倫）1120209

#郭台銘
#國民黨立法院黨團
#陳玉珍
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