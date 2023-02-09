沃佛維茨：支持台灣就是支持自由世界所有人民

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美台商業協會榮譽主席沃佛維茨（Paul D. Wolfowitz）（右）9日率團拜訪立法院時表示，台灣的生存，不只攸關台灣人民，也關係著自由世界人民的利益，所以支持台灣就是支持自由世界的所有人民。中央社記者裴禛攝 112年2月9日

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（中央社記者范正祥台北9日電）美台商業協會榮譽主席沃佛維茨今天率團拜訪立法院時表示，台灣的生存，不只攸關台灣人民，也關係著自由世界人民的利益，所以支持台灣就是支持自由世界的所有人民。

沃佛維茨（Paul D. Wolfowitz）今天率領美台商業協會訪問團拜訪立法院，立法院長游錫堃接見並代表立法院恭賀沃佛維茨昨天榮獲總統蔡英文頒授「大綬景星勳章」，感謝多年來為深化台美經濟貿易合作及支持台灣民主做出貢獻。

沃佛維茨會見游錫堃時致詞指出，昨天與蔡總統和外交部長吳釗燮見面，對台灣留下的印象可以用「自信」與「和平」形容。

他說，「自信」是指雖然台灣處於中國威脅之下，但根據包括美台商業協會的民調顯示，大家對台灣的商業信心都是呈現上揚；「和平」則指台灣致力台海和平，這也是外界對台灣商業信心上揚的原因，因為「自信」與「和平」兩者息息相關。

沃佛維茨指出，台海緊張不是台灣造成，所有威脅都是來自中國，中國造成台海緊張。他呼籲，維護區域和平穩定，否則一旦有任何戰爭或衝突，不會有贏家。

沃佛維茨表示，他於1982年任職美國國務院亞太助卿時，中國要求美國停止對台軍售，當時美國總統雷根（Ronald Reagan）和國務卿舒茲（George Shultz）拒絕中國的要求，強調要視兩岸軍力平衡而定，美國將會適時對台軍售。

沃佛維茨指出，台灣享有自由民主，卻還得面臨來自中國威權的威脅，令人遺憾。

他說，台灣的生存，不只攸關台灣人民，也關係著自由世界人民的利益，所以支持台灣就是支持自由世界的所有人民。

沃佛維茨稱讚，台灣在西太平洋有自信，維持民主，對全世界做出貢獻。（編輯：蘇志宗）1120209