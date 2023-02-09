國民黨備戰2024 拚7月前確定總統提名人選

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北9日電）民進黨3月啟動總統、區域立委提名，至於在國民黨方面，雖然黨主席朱立倫強調待3月4日南投立委補選後才會開始啟動辦法的討論，但據了解，組發會已開始研擬立委提名辦法，最快3月底，就能提出。

民進黨總統、立委提名時程受關注，黨內人士今天指出，總統跟立委的提名作業會綁在一起，3月將啟動相關工作，約6月能完成、確定總統跟區域立委提名人選。

至於在國民黨方面，黨內人士指出，黨中央視3月4日的南投立委補選勝利，為現階段的首要目標；因此總統提名辦法，將在補選結束後，才會開始討論，預計3月初內部會開始討論總統提名辦法；但目前組發會已啟動研擬立委提名辦法，最快3月底前，就有機會完成相關辦法。

黨內人士也說，黨內普遍建議，希望總統人選能儘早底定，因此若順利在3月初啟動總統提名辦法的研擬，最快可在3月底、4月初就能正式提出，有機會在7月前，就能確定國民黨的總統參選人。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

至於國民黨在總統的人選上，會用徵召的方式，還是初選的方式進行，藍營地方輔選人士認為，去年地方縣市長選舉，幾乎都是靠內部協調徵召的方式，產生人選，最終的成績也不錯，這次總統提名是否沿用，可以思考；但目前包括孫文學校總校長張亞中、中廣董事長趙少康都表態有意爭取提名，若不進行初選，在黨內恐會有雜音出現，這對藍營的團結，勢必造成影響。

此外，新北市長侯友宜被朱立倫稱為最強母雞，也是黨內不少支持者心中的總統人選，但侯友宜遲遲不願表態，加上鴻海創辦人郭台銘有意重回國民黨，並表示在等國民黨的辦法出爐，也因此，國民黨的總統提名辦法，該朝何種方向規劃，值得關注。（編輯：蘇志宗）1120209