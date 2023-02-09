民進黨再推黨務革新 黨齡超過30年將免繳黨費

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（中央社記者王揚宇台北9日電）民進黨主席賴清德上任即將屆滿一個月，推出學倫規範機制後，黨內高層人士今天表示，將再推改革新制，未來黨齡超過30年將免繳黨費，也會強化地方黨部與黨員連結，並會在黨支持度回穩的基礎上，穩健推動革新。

民進黨中執會8日通過2024總統、立委初選學倫規範與爭議處理機制，初選參選人的最高學歷必須遵守誠信原則，切結聲明書，絕無違反學術倫理，學位如有變造抄襲，願受黨的嚴厲處分。然而，在野黨提出諸多質疑，認為民進黨在打假球。

黨內人士今天表示，大家還是要有一個觀念，就是黨絕對沒辦法取代學校或學院，更不能侵犯學術自由及剝奪當事人取得的學位權益，因此在制度設計過程中，是以自律、提醒的方式，希望參選人注意。

黨內人士指出，倘若參選人的學歷出現問題，會與其磋商，提醒參選人使否要使用此學位作為參選資料；此外，很多陣營批評民進黨的學倫規範機制，試問，國民黨、台灣民眾黨有做什麼，民進黨至少有提出這項機制，面對社會及選民。

除了推出學倫規範機制外，賴清德8日與全國各縣市黨部主委召開首次主委會議，也拋出多項接地氣的改革措施；民進黨高層今天進一步證實，特別是黨齡30年以上的資深黨員免繳黨費。

黨內高層指出，民進黨希望對資深黨員有更多的關心，特別是超過30年以上黨齡的黨員，他們在民進黨草創初期就加入民進黨，跟現在入黨、支持民進黨的黨員有所不同，因此黨齡超過30年的黨員將免繳黨費，「這個方向是確定的」，也會強化地方黨部與黨員連結，穩健推動革新。（編輯：黃國倫）1120209