柯建銘盼立院2/17開議 處理特別條例草案

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（中央社記者王揚宇台北9日電）立法院朝野黨團10日將協商新會期開議日。民進黨立法院黨團總召柯建銘今天受訪表示，17日開議應該比較適合，也希望當天能處理攸關普發現金的全民共享特別條例草案，完成三讀程序，一切待協商時討論。

立法院長游錫堃10日將主持朝野協商，研商立法院第10屆第7會期開議日。對於何時開議，柯建銘今天晚間接受媒體訪問指出，他認為2月17日開議比較適合，而新會期的委員會必須在2月底前組成，選出召集委員。

至於攸關普發新台幣6000元的疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例草案，柯建銘說明，此案1月18日就已出委員會，進入朝野協商冷凍期1個月，希望在2月17日開議當天處理。

柯建銘說，特別條例草案在立法院會處理前，須請游錫堃召集黨團協商，或許2月15日、2月16日可以來協商，而當2月17日完成特別條例草案的立法程序後，總統公告3天，行政院會若在2月23日通過特別預算案送立法院審查，行政院長要到立法院備詢，或許3月3日就能進行，完畢後就是付委審查。

柯建銘說，委員會審查特別預算案，大概不會只審1天，可能要2天或3天，而預算案審竣送出委員會，還有1個月的協商冷凍期，因此在4月11日的院會就能處理；至於要怎麼發現金，相信行政部門都已經準備好了，重點是要說明清楚、不要出錯。

關於民進黨團欲推動哪些優先法案，柯建銘說，會再跟行政院討論，沒有哪個法案絕對優先，只要送進來立法院的案子都會審。

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然而，行政院會去年12月15日通過公職人員選舉罷免法與總統副總統選舉罷免法等修正草案，擴大排黑，並將草案送立法院審議；立法院會去年12月23日處理報告事項時，已將此案交付內政委員會審查。

柯建銘說，2024總統、立委選舉投票日期尚待中選會公布，假如是在明年1月舉行，相關選舉事宜可能會在今年9月、10月公告，因此選罷法的修法工作必須在8月底前完成相關修法，才有辦法適用，倘若立法院法定會期（2月1日至5月31日）結束前無法三讀修正通過，臨時會也要處理完，而目前針對選罷法修法的草案，共有84案，待開議後一定會破百案。（編輯：蘇龍麒）1120209