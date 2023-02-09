燈會合影被安排站角落 柯文哲今再賞燈蔣萬安迎接

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（中央社記者郭建伸台北9日電）台灣民眾黨主席柯文哲今天晚上前往台灣燈會賞燈，台北市長蔣萬安前往迎接，雙方不僅握手致意互贈禮品。蔣萬安說，感謝柯市府團隊當時願意接下舉辦台灣燈會，並負責規劃設計，現在市府就是好好執行。

柯文哲今天晚上偕太太陳佩琪等人前往台灣燈會賞燈，蔣萬安與台北市副市長林奕華前往迎接。

柯文哲和蔣萬安不僅互相握手致意，也致贈禮品。蔣萬安送柯文哲燈會特製紀念品「祥運台北」陶瓷盤、加贈城隍廟小桐木茶禮盒，柯文哲回贈蔣萬安蜜餞禮盒。

媒體詢問，蔣萬安是否是特地排開行程來謝謝柯文哲對台灣燈會付出。

蔣萬安受訪表示，很開心柯文哲偕陳佩琪與民眾黨團隊參加台灣燈會，很謝謝柯文哲率領的團隊，從去年籌備、規劃、設計，能夠讓燈會圓滿順利；市府後續接手執行，確保兩週燈會期間，人流規劃、車潮動線，民眾順利享受台灣燈會。

由於柯文哲5日出席台灣燈會出席台灣燈會開燈儀式，合影被安排到角落，外界質疑台北市府不尊重柯文哲。

媒體詢問柯文哲，今天晚上受訪終於站在C位（中間位置），心情如何。蔣萬安聽到問題隨即笑出來，柯文哲聽後則先喊了聲「唉呦」，隨後話鋒一轉，表示當時燈會地點選址特別選在東區，希望人流能轉換成金流；他很關心這兩週東區商圈的狀況，希望一次拉起來，長尾效應可以撐久一點，東區經濟更活絡。

外界質疑蔣市府燈會行銷比柯文哲卸任後弱，諷刺是「生父與繼父」差別，媒體詢問怎麼看待。柯文哲說，無聊題目不要回答；蔣萬安表示，就是接力賽，感謝柯市府團隊當時願意接下舉辦台灣燈會，並負責規劃設計，現在台北市府就是好好執行。

此外，外界關注鴻海集團創辦人郭台銘參選2024動向，媒體問柯文哲是否與郭台銘聯繫過。柯文哲表示，還沒聯絡過，等他從白沙屯遶境回來再聯繫。

不過蔣萬安因另有行程，在受訪後就先行離開，由林奕華及燈會總規劃張漢寧陪同賞燈及導覽。（編輯：蘇龍麒）1120209