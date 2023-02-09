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陳以信訪華府 就台美關係與眾議員交換意見

2023/2/9 21:18（2/9 21:54 更新）
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國民黨立委陳以信（右）赴美國華府訪問，與眾議員史坦頓（左）會面。（圖取自陳以信臉書facebook.com）
國民黨立委陳以信（右）赴美國華府訪問，與眾議員史坦頓（左）會面。（圖取自陳以信臉書facebook.com）
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（中央社記者王承中台北9日電）國民黨立委陳以信目前正在美國華府訪問，拜會多位聯邦眾議員，了解新一屆國會組成與新成立的中國委員會，並就當前台美關係與台海緊張情勢深入交換意見，推動台美國會外交，下週將轉往日本東京訪問，拜會日本朝野政黨國會議員。

國民黨立委陳以信辦公室今天發布新聞稿指出，陳以信為推動台美國會外交，刻正於美國華府國會山莊訪問，近日已拜會多位聯邦眾議員，除了解新一屆國會組成與新成立的中國委員會，並就當前台美關係與台海緊張情勢深入交換意見。

陳以信指出，這是他最近一年內第5度訪問華府國會山莊，已與數十位美國聯邦參眾議員深入對談，多位聯邦眾議員都表達，美國國會多對當前台海安全情勢高度關心。

他表示，眾議員史坦頓（Greg Stanton）指出台海和平符合美國與印太國家的區域利益，認為兩岸政府應維持一定程度溝通，並建立風險管控機制。新成立的中國委員會成員眾議員朴銀珠（Michelle Steel）表示，應透過該委員會加強研究中國局勢，並與台灣增加雙邊國會互動。

陳以信指出，他對眾議員們強調，台灣除認真備戰外，更應積極避戰，唯有兩岸關係穩定，才能極大化台美雙方共同利益。下週他將轉往日本東京訪問，將拜會日本朝野政黨國會議員，持續推動台日國會外交。（編輯：蘇龍麒）1120209

#陳以信
#美國國會
#中國委員會
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