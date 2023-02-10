游錫堃讚蕭美琴 台美關係進展多

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（中央社記者范正祥台北10日電）立法院長游錫堃今天接受廣播訪問時指出，駐美代表蕭美琴的表現非常好，台美關係進展很多。他並表示，日前訪美見到一些「重要的人」，如果沒有蕭美琴的安排，怎麼見得到。

游錫堃日前受邀赴美出席國際宗教自由峰會發表演說，並出席國家祈禱早餐會，訪程中還安排13場見面談話會，但這些會談為了更有實益，事先溝通決定不公開。

寶島聯播網「新聞放鞭炮」節目今天專訪游錫堃，節目主持人周玉蔻請游錫堃分享這次訪美拚國會外交的心得，也詢問游錫堃對蕭美琴駐美工作表現的評價。

游錫堃指出，蕭美琴的表現非常好，他這次在美國訪問時，蕭美琴全程陪同，她的外交經驗非常豐富，又很努力，她和美方行政官員非常熟悉親近，也受到歡迎。

游錫堃表示，蕭美琴「真的表現非常好」，台美關係進展很多。

他說，這次訪美見到一些「重要的人」，如果沒有蕭美琴的安排，怎麼見得到。

另外，談及這次出訪拚國會外交的意義，游錫堃舉例，受邀出席國際宗教自由峰會發表演說，是第一次有來自亞洲的國會議長受邀到國際宗教自由峰會演講。

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至於在美期間與見面的美方人士談些什麼，游錫堃表示，主要談到兩岸關係，他在談話中也呼籲美國身為全球最重要的民主國家，應該作為民主國家的典範，依法行政，落實美國國會針對台美關係的相關立法，包括台灣關係法、台灣旅行法、亞洲再保證倡議法、台灣友邦國際保護及加強倡議法、台灣保證法。（編輯：翟思嘉）1120210