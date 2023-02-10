蕭美琴13日赴立院 與外交國防立委閉門茶敘

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（中央社記者郭建伸台北10日電）駐美代表蕭美琴近日返台述職，立法院外交及國防委員會召委、民進黨立委王定宇將邀請蕭美琴13日到立法院，與外交及國防委員會立委茶敘，並報告分析台美關係。

蕭美琴曾任4屆立委，近日以駐美代表身分返台述職，13日將赴立法院與立委交流。

王定宇今天受訪表示，雖然立法院尚未開議，但他日前聯繫並邀請蕭美琴來立法院，日前敲定13日上午舉行茶敘，並邀請全體外交及國防委員會立委；會議並無既定議程，但蕭美琴會先報告分析台美關係，並與在場立委交流。

王定宇表示，蕭美琴13日來立法院會先拜會立法院長游錫堃，上午9時在紅樓301會議室茶敘；會議開始前開放媒體攝影，但因台美關係部分涉及機密，茶敘將採閉門會議形式。

談及蕭美琴將回立法院「娘家」，王定宇說，由於14日就是西洋情人節，他當天將致贈巧克力給蕭美琴。

民進黨立委趙天麟受訪表示，他會出席13日與蕭美琴的茶敘，他會特別想了解台美21世紀貿易倡議進度；台灣民眾黨立委邱臣遠受訪表示，他也會出席與會，預計想跟蕭美琴討論印太經濟架構（IPEF）及台美工作進度。（編輯：蘇志宗）1120210