游錫堃細數台灣抗爭歷史 呼籲必須建立防衛意識

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃雅詩台北11日電）立法院長游錫堃今天出席研討會時呼籲，台灣要建立自我防衛意識，就要從台灣史尋根，他細數日治時期台灣發動的「治警事件」、「乙未戰爭」等抗爭史，甚至真情流露數度哽咽。

游錫堃今天出席由台灣制憲基金會、台灣國際法學會、台灣新世紀文教基金會共同舉辦的「2022年台灣政策法案後台美關係最新發展」研討會。

游錫堃致詞表示，他日前赴美訪問時，美國不少國會議員、智庫學者對台灣防衛意志有疑慮，當他舉出台灣社會過去自發抗爭日本統治的英勇史蹟時，對方都驚訝表示從未聽過。他認為這些歷史必須多對外國宣揚，也要讓台灣年輕人認識，才能鞏固台灣防衛意識。

游錫堃舉例，今年是「治警事件」週年，但很少人記得，這個事件是1923年蔣渭水、蔡培火等人推動「台灣議會設置請願運動」到第3次時，遭當時日治總督府以違反「治安警察法」為由，逮捕、傳訊共99人。從治警事件可知，台灣100年前就有要組黨、政治結社的運動，顯示那時台灣人的民主意識已經很高。

1895年日本人依馬關條約接收台灣，當時台灣人心情矛盾，一方面被當時原本的統治者清朝拋棄割讓，一方面又不想被異族統治，只能自主發動近半年的「乙未戰爭」。

談到台灣當時的孤立處境，游錫堃幾度哽咽指出，他的母親是童養媳，台灣人當時心情就像生父母把你送走，還叫你要聽養父母的話，但台灣人民自發建立義軍，立志要趕走異族，游錫堃認為這些可歌可泣的故事應該讓現在的年輕人知道。為此，他將於5月19、20日在宜蘭舉辦「台灣民主蘭城尋蹤」研討會，強化此議題的能見度。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

游錫堃表示，他日前訪美時曾向美方直言，美中關係現在已經不是美國官方常提的一法三公報，除台灣關係法，應該加上台灣旅行法、亞洲再保證倡議法、台北法案、台灣保證法案，變成「五法三公報」。

游錫堃說，他曾請教駐美代表蕭美琴，這樣對美方直言建議改成「五法三公報」是否不禮貌，但他認為友直、友諒、友多聞，對美方「該強要強」，「如果我們感覺美國說得不夠完整的地方，應該要設法讓他們講得更完整」。（編輯：郭無患）1120211