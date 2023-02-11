陸官員擬弔唁星雲 立委促中方應避免政治因素

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（中央社記者劉冠廷台北11日電）中共12名黨政官員擬赴台弔唁星雲大師，卻未按既有聯繫程序向陸委會申請。民眾黨立委邱臣遠今天說，兩岸關係惡化下，雙方信任與善意正待重建，中方應避免敏感的政治因素加入，也期許陸委會盡力去化解及構思解決之道。

陸委會官員今天表示，12位中國大陸國台辦及統戰部現職官員，擬來台參與「星雲大師圓寂讚頌典禮」，未循既有機制申請在先，竟諉稱受台灣阻擋，明顯是政治操作。

對此，民進黨立委王定宇透過臉書指出，真相是台灣原已受理佛光山申請案，但因為12名中共黨政官員企圖藏在弔唁團申請名單裡，台灣要求改依循正確管道溝通申請，以確保安全和行程；然而，中共官員不願意依規定申請，就要求已准入境的其他中方人士通通不准登機。

至於這12名官員，包括遭多國制裁的前國家宗教事務局局長葉小文，以及統戰部、國台辦官員。王定宇指出，葉小文是早在馬政府時期的2009年就被註記，現在不循正常管道申請來台，卻要藏在弔唁名單矇混，中共才是意識形態和特權心態作祟。

民眾黨立法院黨團總召邱臣遠表示，兩岸雙方對於兩岸事務主管部門人員往來，本就有業務溝通聯繫機制，仍應循既有聯繫機制先行聯繫。兩岸關係惡化下，雙方信任與善意正待重建，中方應避免敏感的政治因素加入，以利兩岸彼此推動互信互助的交流合作，這點希望對岸政府能理解。

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邱臣遠指出，星雲大師除終身奉獻佛教，亦長期致力於文化、教育、慈善事業之推動，對於台灣社會及兩岸交流貢獻多，相信星雲大師也期盼兩岸和平；因此悼念星雲大師，正是要彰顯他這不分藍綠、超越兩岸政治對立，積極推動文化及慈善等有利社會的作為。

邱臣遠也說，陸委會最主要功能是整合性的推動兩岸交流，開創兩岸和平新局，對於兩岸關係不佳下的交流及溝通機制無法順利運作，期許陸委會盡力去化解並構思解決之道。（編輯：林克倫）1120211