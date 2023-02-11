鄭文燦談新內閣 秉持溫暖恢復民生經濟韌性

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（中央社記者洪學廣高雄11日電）行政院副院長鄭文燦今天赴佛光山弔唁星雲法師，針對新內閣上任，他說，將抱持溫暖、堅韌原則「顧民生、拚經濟、保台灣」，希望讓社會民生經濟恢復疫情前韌性，把過去照顧不到的部分做好。

佛光山開山宗長星雲法師5日辭世，享耆壽97歲。鄭文燦今天南下高雄佛光山雲居樓弔唁星雲法師，他說，星雲法師是一代宗師，23歲來台，1967年創立佛光山，倡導人間佛教，厥功甚偉，已成為台灣無形精神資產，很多看不到地方都有佛光人的身影；星雲法師一生圓滿，相信一代宗師理念一定能長存人間。

針對新內閣上任後媒體民調開出紅盤，鄭文燦接受媒體聯訪表示，新內閣將抱持溫暖、堅韌原則「顧民生、拚經濟、保台灣」，希望在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，讓社會、民生、經濟恢復原有韌性，也希望過去照顧不到、照顧不好的能努力做好，展現更大韌性。

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鄭文燦也提到，星雲法師教導例如小朋友要學三好「做好事，說好話，存好心」，還有許多琅琅上口的宗教佛法智慧，都是點點滴滴累積給大家的。留下的佛法理念、智慧資產也是永遠的，希望大家可以一起學習。

此外，民眾黨主席、前台北市長柯文哲上午前往弔唁時也回憶2年前的會面，柯文哲表示，星雲法師該做的都做了，剩下的是後面的人要繼續努力，一生可以成就這麼多善事很了不起。佛教與其說是宗教，不如說是人生哲學，大家就是盡力去做到。（編輯：謝雅竹）1120211