賴清德邀賞電影灌籃高手 盼台南兩校籃球賽為國爭光

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北11日電）副總統賴清德今天出席「灌籃高手」電影觀賞活動，與台南市永仁高中女子籃球隊國中部與高中部，以及善化高中籃球隊一同觀賞電影，期待未來兩校在籃球比賽的生涯中都能夠盡情發揮，為國爭光。

總統府下午發布新聞稿表示，賴副總統下午在台南市副市長葉澤山及民進黨立委林宜瑾等人陪同下出席「灌籃高手」電影觀賞活動，與台南市永仁高中女子籃球隊國中部與高中部，以及善化高中籃球隊一同觀賞電影。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

副總統觀影後分享心得表示，今天回到台南，邀請大家一起觀賞電影「灌籃高手」，目的是希望用這部電影，感謝永仁高中女子籃球隊國中部與高中部，以及善化高中籃球隊，為台南市爭光。

他說，尤其是永仁高中女子籃球隊在各項籃球比賽中戰功彪炳，而善化高中是後起之秀，近來在HBL男籃競賽中嶄露頭角，他對兩校寄予厚望，希望再接再厲，好好打籃球，也期待未來兩校在籃球比賽的生涯中，都能夠盡情發揮，有很好的表現，為國爭光。（編輯：張均懋）1120211