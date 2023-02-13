更多編輯台推薦新聞：
台灣愛心援助土耳其 強震捐款管道彙整一次看
政治

台灣愛心援助土耳其 強震捐款管道彙整一次看

專訪／想好備案再追夢 韓國文壇怪物新人張琉珍的意外旅程
文化

專訪／想好備案再追夢 韓國文壇怪物新人張琉珍的意外旅程

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看
生活

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

台灣搜救隊撤離土耳其災區 抵伊斯坦堡準備回台

2023/2/13 10:37（2/13 13:32 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
土耳其鄰近敘利亞邊界地區發生規模7.8強震，死傷嚴重。台灣搜救隊結束搜救任務並於12日分批撤離，13日凌晨（台灣時間）自阿德亞曼機場轉機（圖）抵達伊斯坦堡機場，15日將返抵國門。（消防署提供）中央社記者黃麗芸傳真 112年2月13日
土耳其鄰近敘利亞邊界地區發生規模7.8強震，死傷嚴重。台灣搜救隊結束搜救任務並於12日分批撤離，13日凌晨（台灣時間）自阿德亞曼機場轉機（圖）抵達伊斯坦堡機場，15日將返抵國門。（消防署提供）中央社記者黃麗芸傳真 112年2月13日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃麗芸台北13日電）土耳其鄰近敘利亞邊界地區6日發生規模7.8強震，逾3.3萬人喪生。台灣搜救隊結束搜救任務並於昨天分批撤離，今天凌晨自阿德亞曼機場轉機抵達伊斯坦堡機場，15日返抵國門。

土耳其震災災區進入全面開挖階段，當地政府已開始派遣大量重機械進入災區開挖，台灣搜救隊也於12日傍晚5時40分（台灣時間）進行分批撤離，向災區致敬並捐出部分重要器材裝備給災區使用後，便前往土耳其阿德亞曼（Adiyaman）機場。

消防署今天透過新聞訊息說明台灣搜救隊撤退進度，全隊130人、5搜救犬和10.6噸裝備昨晚10時30分（台灣時間）全數抵達阿德亞曼機場轉機，並於今天凌晨2時40分許落地土國伊斯坦堡機場，隨後先入住當地飯店休息。

同時，長榮專機將載送台灣搜救隊130人、5犬歸國，搜救犬全都安排商務艙座位，預計15日下午3時返抵國門。（編輯：張銘坤）1120213

#台灣
#阿德亞曼機場
#土耳其
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族