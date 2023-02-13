台灣搜救隊撤離土耳其災區 抵伊斯坦堡準備回台
2023/2/13 10:37（2/13 13:32 更新）
土耳其鄰近敘利亞邊界地區發生規模7.8強震，死傷嚴重。台灣搜救隊結束搜救任務並於12日分批撤離，13日凌晨（台灣時間）自阿德亞曼機場轉機（圖）抵達伊斯坦堡機場，15日將返抵國門。（消防署提供）中央社記者黃麗芸傳真 112年2月13日
（中央社記者黃麗芸台北13日電）土耳其鄰近敘利亞邊界地區6日發生規模7.8強震，逾3.3萬人喪生。台灣搜救隊結束搜救任務並於昨天分批撤離，今天凌晨自阿德亞曼機場轉機抵達伊斯坦堡機場，15日返抵國門。
土耳其震災災區進入全面開挖階段，當地政府已開始派遣大量重機械進入災區開挖，台灣搜救隊也於12日傍晚5時40分（台灣時間）進行分批撤離，向災區致敬並捐出部分重要器材裝備給災區使用後，便前往土耳其阿德亞曼（Adiyaman）機場。
消防署今天透過新聞訊息說明台灣搜救隊撤退進度，全隊130人、5搜救犬和10.6噸裝備昨晚10時30分（台灣時間）全數抵達阿德亞曼機場轉機，並於今天凌晨2時40分許落地土國伊斯坦堡機場，隨後先入住當地飯店休息。
同時，長榮專機將載送台灣搜救隊130人、5犬歸國，搜救犬全都安排商務艙座位，預計15日下午3時返抵國門。（編輯：張銘坤）1120213
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