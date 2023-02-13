賴清德黨務改革再出招 15日中執會處理黑金問題

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（中央社記者葉素萍台北13日電）民進黨主席賴清德上任後連續對台南市議長涉賄選、學倫等問題出手，黨內高層今天說，15日的中執會預計處理黑金問題，對於有意參選黨職與公職的人，現有辦法將做修訂。

黨內高層今天接受中央社訪問表示，賴清德上任黨主席之後，史無前例連續3週召開臨時中執會，第一週處理台南市議長涉賄選，第二週處理學倫問題，第三週將處理黑金，展現黨務革新的決心。

黨內高層說，民進黨很堅定走在對的道路上，不希望過去學倫問題模糊選舉主軸，黑金更是每個參與公共事務的人與政黨要去注意的問題。

黨內高層表示，賴清德上任後，處理這3個問題，證明民進黨走符合人民期待的路，過程中，大家或許會有些討論、有些不同的意見，但民進黨是走在向上提升的道路，反觀國民黨，不只沒有把關，國民黨主席朱立倫還去擁抱苗栗縣長鍾東錦，兩個政黨非常不一樣，民進黨在向上提升，國民黨不只沒有向上提升、反而向下沉淪。

黨內高層說，這次主要針對有意參選黨職跟公職，而不是一般黨員，一般黨員依據入黨辦法，入黨辦法已經完備了，是落實執行的問題；這次主要針對要參選黨職公職的人，現有辦法會做一些修訂。

民進黨中常委王定宇今天接受中央社記者訪問指出，賴清德就任黨主席時標舉4個堅持改革，第一是學倫掃黑，學倫已經做出制度處理，他對賴清德從擔任立委、市長、院長到現在，兩人長期共事的了解，賴清德對黑金的痛恨，不用去質疑，絕對要處理這塊。

王定宇說，15日中執會不管是在現有排黑設計再強化，或者落實執行，應該會按著賴清德所揭櫫的改革，按部就班來做。

九合一選舉挫敗，外界認為黑道黨員爭議是原因之一，被國民黨質疑具有黑道背景的民進黨中常委黃承國要求黨中央成立調查小組，並迴避出席中常會。民進黨要處理黑金問題，被認為是針對黃承國一事。

王定宇說，他不會往這方面詮釋，這個制度合不合理、能不能徹底讓黑、金、政不要混淆在一起，制度是一體適用，不必凸顯某個個人，這樣會枉費改革，也太狹隘。

民進黨中常委蔡易餘認為，黨可以用最高標準自我檢視，這是好事。

民進黨在黨員入黨辦法規定，曾參加犯罪組織、曾犯毒品危害防制條例、槍砲彈藥刀械管制條例等罪不得入黨；民進黨在公職候選人提名條例、黨職人員選舉辦法也對曾犯貪污罪、曾犯組織犯罪防制條例等罪，不能登記為候選人有相關規定。（編輯：謝佳珍）1120213