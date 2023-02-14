救國團訪日 萩生田光一：台日青年交流意義深遠

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救國團籌組「第25屆中華民國青年代表訪日團」由主任葛永光（左）率團，13日到日本執政黨自由民主黨總部會見自民黨的政調會長萩生田光一（右）及青年局幹部。中央社記者楊明珠東京攝 112年2月14日

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（中央社記者楊明珠東京14日專電）救國團籌組「第25屆中華民國青年代表訪日團」昨天到日本執政黨自由民主黨總部會見自民黨政調會長萩生田光一及青年局幹部。萩生田表示，承擔時代的青年交流，意義深遠。

救國團主任葛永光率領包括國民黨籍、民眾黨籍立委及市議員等一行20人12日抵達日本展開訪問。一行人昨天下午會見萩生田光一、自民黨青年局長鈴木憲和等青年局幹部。

萩生田歡迎救國團組團前來，並感謝台灣人民在去年前首相安倍晉三遇刺身亡後表達哀悼之意。

他說，做出霸權主義舉措的中國崛起，東亞區域的不穩定感大增之際，共享自由民主法治價值觀的國家和地區的交流比以往更重要。在此情況下，承擔時代的青年相互交流，意義極為深遠。

葛永光致詞時表示，救國團創團主任蔣經國1967年訪問日本與時任日本首相的佐藤榮作會談時，兩人決定應該加強兩國青年之間的交流，佐藤指定當時的自民黨青年局長海部俊樹推動兩國之間，及救國團與自民黨青年局之間的交流。後來海部也當上日本的首相。

葛永光指出，過去這些年，救國團與自民黨青年局不管國際局勢如何演變，彼此始終維持交流，且關係愈來愈密切。

他說，這幾年因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情改變世界以及人與人之間的關係，但疫情期間也看到人們互相協助的珍貴友誼。台灣在疫情初期因缺乏疫苗而非常恐慌，日本政府決定送疫苗給台灣，台灣民眾都很感謝。

葛永光強調，疫情改變了世界局勢，兩岸和平與否是影響東亞安全的問題，也是影響世界安保非常重要的議題。因為兩岸緊張使得台灣與日本、美國的關係更加密切，當然台灣民眾都希望和平，俄烏戰爭讓大家更看到戰爭的可怕，大家都不希望發生戰爭，但也要準備萬一戰爭到來該如何因應。

訪日團成員之一的國民黨籍立委陳以信會後受訪表示，此行為推動國會外交，他已於昨天上午拜會多名日本朝野政黨國會議員。他還透露近期國民黨也會有高層訪問團訪日，希望與日本朝野各黨密切連繫，加強台日友好關係。

國民黨籍立委洪孟楷受訪時說，國民黨目前強調「親美、友日、和中」。他很認同自民黨青年局長鈴木憲和的提議，台日可在海外部分加強合作。

訪日團此行還預定會見包括日本自民黨幹事長茂木敏充、組織運動本部長小淵優子、婦女事務局局長松川瑞及歷屆青年局局長小泉進次郎、鈴木馨祐、佐佐木紀、小林史明、牧島Karen等眾議員，也預定參訪東日本大地震遺址。（編輯：韋樞）1120214

救國團主任葛永光（主席台左）率領國民黨、民眾黨籍立委及議員等一行20人訪日。13日到自民黨總部會見政務調查會會長萩生田光一（主席台右）及自民黨青年局主管。中央社記者楊明珠東京攝 112年2月14日