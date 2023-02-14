朱立倫：2024非綠陣營團結才能下架民進黨

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（中央社記者王承中台北14日電）國民黨主席朱立倫今天表示，2024大選單靠國民黨的力量不夠，非綠陣營團結努力，才能共同下架民進黨，這是共同努力的目標。只要大家願意見面都是好事情，誰跟誰配不是重點，最重要是大家團結在一起。

備戰2024總統大選，國民黨擬將在3月4日南投縣立委補選結束後，啟動總統提名辦法的內部討論，有機會在7月前能確定國民黨的總統參選人。目前已有中廣董事長趙少康、孫文學校總校長張亞中表態爭取提名，其他熱門人選包括新北市長侯友宜、鴻海創辦人郭台銘及黨主席朱立倫等。

朱立倫今天出席「與孫運璿學人有約系列」活動，針對黨內總統提名，他在接受媒體聯訪時表示，眼前最關鍵的是南投縣立委補選，因為民進黨一定會傾全黨之力，要非常小心謹慎，之後就來共同討論大選的議題。

朱立倫說，請大家放心，國民黨就是一步一腳印，腳踏實地，絕不會躁進，也不會拖，不會形成大家擔憂的問題，大家共同的目標就是團結一致，大家每天應該要做的事情是思考怎麼團結，或結合更多的朋友來共同努力。

針對新北市議長蔣根煌稱朱立倫會勸進侯友宜表態，朱立倫表示，國民黨一定要提名最好、最強的人選，侯友宜是國民黨最強的母雞，也在基層深根，為新北市民來打拼、持續一步一腳印，國民黨就穩紮穩打、按部就班，相信一定會獲得更多民眾的肯定。

媒體詢問，郭台銘今天與前立法院長王金平見面，外傳王金平打算促成「郭柯配」，2024大選是否有藍白合的可能性？朱立倫表示，2024大選單靠國民黨的力量不夠，應結合所有原本是藍色、白色或其他顏色的朋友，只要是非綠朋友都歡迎。

朱立倫指出，非綠陣營團結努力，才能共同下架民進黨，讓台灣更好，中華民國更好，這是共同努力的目標。所以只要大家願意見面都是好事情，誰跟誰配不是重點，最重要是大家團結在一起。

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媒體詢問是否會邀侯友宜喝咖啡？朱立倫表示，隨時都可以，這都沒有問題。只要是黨內同志或藍軍朋友，或更多非綠的朋友，他都歡迎大家一起來聚一聚。

國民黨南投縣立委補選參選人林明溱遭爆碩士論文疑似抄襲，朱立倫指出，林明溱過去是五星級縣長，在南投縣的表現都獲得大家肯定，民進黨當然會傾全黨之力攻擊。只要林明溱有任何問題，就接受檢驗，如果有論文問題就虛心檢討或接受，但相信林明溱是禁得起考驗的。（編輯：翟思嘉）1120214