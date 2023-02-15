郭台銘稱4年前年輕氣盛退黨 趙少康：啞然失笑

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（中央社記者劉冠廷台北15日電）鴻海創辦人郭台銘表達有意重回國民黨，並稱4年前退黨是年輕氣盛衝動，戰鬥藍發起人趙少康今天說，看到郭台銘這樣說啞然失笑，郭台銘4年前也不年輕了，但這已是某種形式的道歉，解釋4年前一時衝動。

有意重回國民黨爭取總統提名的郭台銘，昨天拜會前立法院長王金平，郭台銘受訪時表示，4年前退黨是年輕氣盛衝動，經過4年國際政經情勢變化很大，只要能為台灣做事情，他不計較任何形式，義不容辭，相信國民黨主席朱立倫會吸取4年前的教訓，訂出完善辦法。

趙少康今天受訪表示，郭台銘4年前退黨，到現在還有不少國民黨員不滿意，認為郭台銘愛來就來、愛走就走；郭台銘昨天跟王金平表示想回國民黨選總統，當然就要對4年前的退黨解釋原因。

趙少康說，當他看了郭台銘的說法也是啞然失笑，其實郭台銘4年前也不年輕了，不過從別的角度看，一個100歲的人看自己96歲時，也覺得自己96歲時比100歲年輕，所以從某個角度看，這也是一種想法。

趙少康認為，這對郭台銘來說，已是某種形式的道歉，解釋4年前比現在年輕，現在比4年前老成持重，當時的確是一時衝動，把黨證寄回去。就他了解，當時好像是前國民黨主席連戰邀集20、30人在報上登廣告，指責郭台銘，郭台銘就氣說，這些人之中有當時鼓勵自己選總統的人，怎麼現在翻臉罵人，不講道義。

趙少康指出，郭台銘能不能回國民黨，以及國民黨用何種方式提名總統候選人，要看朱立倫拿出什麼配套想法。

國民黨發言人林家興說，包括朱立倫、黨內已多次重申，感謝大家一起加入國民黨，壯大非綠大聯盟，對於相關初選辦法，會在3月4日南投立委補選後，做具體討論與研擬，現在目標是一步一腳印，團結一致，打贏南投立委補選。（編輯：謝佳珍）1120215