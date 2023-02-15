民眾黨團促居住正義多管齊下 綠委：廣泛蒐集意見

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台灣民眾黨立法院黨團總召邱臣遠（圖）15日提出對於住宅政策的建議，他還製作了一張圖，希望提醒政府，避免錯誤政策導致惡性循環；解決高房價需要對症下藥，不能只是曇花一現的補貼。中央社記者范正祥攝 112年2月15日

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（中央社記者范正祥、王揚宇台北15日電）民眾黨立法院黨團今天呼籲，中央應儘速制定平均地權條例子法、破除租屋黑市、加速社宅建設，多管齊下才能推動居住正義。民進黨團則指出，政府會廣泛蒐集各界及年輕人的意見，像優先協助的對象或門檻該如何設計修正等，讓方案更加周全。

行政院長陳建仁13日說，週四院會將就相關住宅政策做最後拍板；台灣民眾黨立法院黨團總召邱臣遠、幹事長張其祿今天召開記者會，提出對住宅政策的建議。

邱臣遠指出，台灣房價屢創新高、房租飆漲、升息讓房貸族負擔大增、社宅建設又未如預期；解決高房價需要對症下藥、正面對決處理問題，不能只有短期政策。

他說，高房價問題是民眾非常關切的事情，落實居住正義刻不容緩，但是檢視過去幾年來政府提出的政策，幾乎都「脫靶」，沒有達標，包括社宅建設也跳票。

對於週四行政院會將拍板相關住宅政策，邱臣遠呼籲，加強落實社會住宅政策、執行打炒房法規，並專注破除租屋黑市，力促價格合理化，才是真正的惠民措施。

記者會上，邱臣遠還公布了一張惡性循環圖，圖文架構呈現「民眾很苦，政府花錢補貼，補貼完之後，通貨膨脹拉高，再來央行升息，接著繼續民眾很苦」，他希望以這張圖提醒政府，解決高房價需要對症下藥，不能只是曇花一現補貼。

張其祿也贊同邱臣遠看法，指補貼反而會墊高房價，變相為建商護「價」銷庫存。

張其祿表示，當前既然有超徵稅收，就應該精打細算，避免盲目撒幣，無助落實居住正義，建議政府應善用資源加速興建社會住宅，或以合理價格購買既有住宅整新作為公宅，並有效解決租屋黑市，才能真正對國民住的問題治本。

另外，內政部長林右昌13日表示，民眾經濟因受疫情影響，在租金、房貸負擔產生壓力，短期方案盼減輕民眾負擔，包括每年新台幣300億元的租金補貼方案，也將提出中產以下自用住宅貸款戶支持方案，並研擬建立青年購屋積金支持機制。

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民進黨立法院黨團今天召開輿情回應記者會，對於內政部端出的住宅政策3支箭，洪申翰說，對很多年輕人來說，這是亟待改革的重要議題之一，樂見內政部正面面對且拿出作法，像在租金補貼2.0方案中，放寬申請資格也採隨到隨辦，這獲得蠻多年輕人好評。

洪申翰指出，在購屋基金或貸款支持方案，這幾天各界有一些看法及聲音，從黨團的角度而言，會廣泛蒐集各界及年輕人的意見，像是相關優先協助的對象或門檻該如何設計修正等，讓方案更加周全，更符合大家的需求。（編輯：黃國倫）1120215