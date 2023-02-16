與郭台銘會面？朱立倫：目前尚未規劃

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國民黨16日在國家政策研究基金會舉行立法實務研討會，黨主席朱立倫（中）出席，被問到是否會與有意參選總統的鴻海創辦人郭台銘會面，朱立倫表示，目前沒有規劃。中央社記者王騰毅攝 112年2月16日

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（中央社記者劉冠廷台北16日電）國民黨主席朱立倫今天表示，秘書長黃健庭14日與鴻海創辦人郭台銘會面，是黃健庭自己約的，他目前還沒有規劃與郭台銘見面；國民黨最重要的是團結、整合，贏得2024年大選。

郭台銘14日與前立法院長王金平會面，表達有意重回國民黨，爭取總統提名，郭台銘隨後也與黃健庭會面。

朱立倫何時與郭台銘見面受關注，他今天參加國民黨立法實務研討會前受訪表示，目前還沒有規劃，黃健庭14日自己約郭台銘見面，想了解相關情況，一切就如同黃健庭所說，國民黨最重要的是團結，最後整合在一起，贏得2024年大選。

朱立倫呼籲國民黨員團結，不管心中支持誰，大家都要尊重，因為每一位都是優秀人才，團結一致，才能勝選。

黃健庭與郭台銘見面，是否是提前啟動徵詢作業，朱立倫說，這是黃健庭自己約的，他表示尊重，不過，這樣也很好，先了解真實情況，但目前還是一步一腳印，按照既定期程，不會躁進，也不會拖，努力將3月4日南投立委補選打好，並做好民眾關心議題，讓民眾看到國民黨在拚好日子。

談到郭台銘會以何種形式回到國民黨，朱立倫重申，目前最重要是南投立委補選，會按照既定步驟、穩紮穩打，再次呼籲黨內，秉持這樣的心，讓國民黨更團結，號召更多人支持與加入，過程中，只要有更多人願意團結、支持國民黨，都歡迎，團結的目的不只是為了國民黨，是為了贏回台灣、中華民國。

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傳出國民黨內參民調，未納入朱立倫，朱立倫表示，星雲大師曾開示，從事黨務，就是無私無我、放下自我、有黨無我，為黨、大家努力。相信過程中，大家一定有不同立場，但最後都能團結一致。

此外，民進黨主席賴清德認為，北京當局所定義的「九二共識」，並無中華民國生存空間。朱立倫說，再次正告賴清德、民進黨，台獨才是意圖消滅中華民國，才是讓中華民國沒有空間的主張。（編輯：謝佳珍）1120216