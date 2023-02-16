國民黨團揚言阻陳建仁上台 民進黨團籲勿惡意杯葛

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（中央社記者郭建伸、王揚宇、王承中台北16日電）國民黨團總召曾銘宗表示，明天擬杯葛行政院長陳建仁施政報告，並指沒讓行政院長順利上台是民進黨慣例；民進黨團回應，17日施政報告是朝野協商共識，希望國民黨團不要惡意杯葛。

立法院第10屆第7會期明天開議，邀請陳建仁提出施政方針及施政報告並備質詢。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗今天受訪表示，黨團原則上明天會杯葛陳建仁的施政報告，但方式與程度將待明天上午黨團大會討論後決定。

曾銘宗指出，陳建仁加入民進黨後，除有借調爭議外，之前還力挺高端及新竹市前市長林智堅的清白；去年九合一選舉時，替時任民進黨桃園市長候選人鄭運鵬站台時稱「天主說要幫助鄭運鵬」，這些爭議必須要解釋清楚。

曾銘宗表示，過去陳建仁在擔任副總統時，也曾表示勞保要改革，而目前台灣普遍的低薪問題及長照問題，也都要改革，這些問題陳建仁必須要說清楚；民進黨在野時，幾乎沒讓任何馬政府的行政院長順利上台施政報告，這是民進黨自己留下的慣例。

民進黨團幹事長鄭運鵬今天受訪指出，陳建仁、行政院副院長鄭文燦都是溫暖且願意溝通的人，而且新內閣上台，依法要在2週內到立法院進行施政報告，17日的施政報告跟總質詢，是朝野協商共識，希望國民黨團不要惡意杯葛。

鄭運鵬表示，國民黨打算杯葛但也自知理虧，才會稱是民進黨留下來的慣例；在前行政院長蘇貞昌內閣時代，國民黨團曾杯葛13次總質詢，但反觀民進黨在野時即便人數少，也一定師出有名、理性杯葛，達到要求就退場並公開跟各界報告。

台灣民眾黨團總召邱臣遠受訪指出，民眾黨團不會杯葛，希望在議場中與行政院正面對決；時代力量黨團幹事長王婉諭受訪表示，時力黨團也不會杯葛。（編輯：林興盟）1120216