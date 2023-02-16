郭台銘有意選總統 柯文哲認不構成威脅

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（中央社記者姜宜菁雲林縣16日電）鴻海集團創辦人郭台銘有意選總統，台灣民眾黨主席柯文哲今天被問到郭台銘是否會成為威脅時說：「不會」；相關總統選舉議題，等他回台北再講。

郭台銘14日拜會前立法院長王金平，王金平會後表示，郭台銘當然希望重回中國國民黨，並希望獲國民黨提名選總統。

柯文哲跟著苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步進香，下午抵達北港朝天宮參拜，並在雲林縣長張麗善陪同下參觀燈籠百年老店。

記者詢問柯文哲，是否曾與郭台銘討論過？柯文哲表示，春節期間郭台銘在美國，郭台銘返台後他開始進香，行程剛好錯開。

外界分析柯文哲可能成為左右2024總統選舉結果關鍵勢力，柯文哲說，需要努力，不會坐在那裡就變關鍵勢力，還是要每天認真做事。

張麗善表示，只要是能勝選且認同國民黨理念的人，該如何結合，黨中央會做最好評估。國民黨須團結才有勝選機會，她唯一支持黨提名人選。

她說，柯文哲當台北市長時幫雲林很多，歡迎柯文哲參觀燈會，也希望藉柯文哲知名度帶起人氣，把進香「香客變遊客」。（編輯：李明宗）1120216