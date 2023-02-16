巴拉圭外長阿里歐拉：台灣人民有權決定自己未來

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（中央社記者黃雅詩台北16日電）外交部長吳釗燮今天代表政府頒贈「大綬景星勳章」給巴拉圭外交部長阿里歐拉（Julio César Arriola Ramírez），表彰阿里歐拉長年堅定支持台灣國際參與，並致力深化台巴邦誼的傑出貢獻。

阿里歐拉致詞時感謝台灣頒贈勳章，他讚揚台灣是富有創造力、韌性及樂於助人的國家，巴拉圭堅信只有台灣人民有權決定台灣的未來，並支持台灣的國際參與，相信台灣能為世界做出有價值的貢獻，與國際社會共同解決當前面臨的挑戰。

外交部晚間發布新聞稿指出，吳釗燮表示，阿里歐拉自擔任巴拉圭駐聯合國常任代表及外長以來，始終堅定支持台灣參與聯合國（UN）、世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）等國際組織。

吳釗燮表示，阿里歐拉致力促進台巴邦誼及台海區域和平穩定，積極推展台巴兩國雙邊合作計畫，促進雙邊經貿交流，提升兩國人民的福祉。

阿里歐拉表示，台巴兩國共享民主、自由及人權等普世價值，巴拉圭將持續與台灣並肩站在一起。

巴拉圭是台灣在南美洲的重要友邦，吳釗燮與阿里歐拉今天上午在兩國總統見證下，共同簽署「中華民國（台灣）外交部與巴拉圭共和國外交部外交人員訓練及交流合作協定」，開啟兩國外交部合作的新篇章，讓雙方外交人員的互動更為緊密。（編輯：蘇龍麒）1120216

外交部長吳釗燮（前右）與巴拉圭外交部長阿里歐拉（Julio César Arriola）（前左）16日在總統府簽署合作協定，兩人握手致意。中央社記者吳家昇攝 112年2月16日