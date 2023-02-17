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核二廠2號機3/14停機除役 王美花：不會有缺電問題

2023/2/17 10:26
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（中央社記者林敬殷台北17日電）核二廠2號機預計3月14日停機除役，經濟部長王美花表示，核二廠2號機已經40年，依法時間到了就一定要停機，經濟部去年開始調度相關機組，「都安排好了，不會有缺電的問題。」

立法院第10屆第7會期今天開議，邀請行政院長陳建仁率內閣團隊列席施政報告並備質詢。

核二廠2號機3月14日即將除役，外界憂心缺電問題，王美花在院會開始前接受媒體訪問表示，核二廠2號機已經40年，按法律役期時間到了一定要停機。

王美花說，經濟部去年開始進行整體電力調度，大潭8號機上線時間有比較晚一點，去年進行調度相關機組作業，現在都安排好了，其中也包括相關的水力調度，不會有缺電的問題。

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此外，針對媒體報導，日商捷熱能源（JERA）將出售在台所持44%海鼎離岸風電計畫股權，王美花表示，JERA在台灣既有的兩個風場投資案，JERA對外說明還是會持續進行，只是新的風場部分JERA決定不再投資，但立刻就有法商來承接新的風場，可見台灣風場對外商而言還是非常有吸引力。

至於JERA出售海鼎離岸風電計畫股權，是否如媒體報導與兩岸關係有關，王美花表示，「沒有，這個細節我們不方便說」，但JERA對台灣的各項投資案，都還是很有信心。（編輯：林淑媛）1120217

#王美花
#核二廠
#JERA
王美花
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