2024選不選 朱立倫：放下自我為大局努力

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

國家政策研究基金會17日在台北舉辦「缺工又缺才 台灣未來怎麼辦？」記者會，國民黨主席、國政基金會董事長朱立倫（圖）出席，呼籲國人關注缺工又缺才的新國安危機。中央社記者裴禛攝 112年2月17日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北17日電）外界關心國民黨總統提名，黨主席朱立倫不斷強調無私無我；對於是否不選2024，朱立倫今天說，他始終堅定認為，大家要放下自我，共同為大局努力，希望未來的候選人，最高目標就是爭取團結勝選。

朱立倫今天上午出席國民黨智庫舉辦的「缺工又缺才，台灣未來怎麼辦」記者會，現場媒體持續關心國民黨總統提名，是否會循去年桃園市長的提名模式。朱立倫在受訪時說，目前的目標是3月4日南投立委補選，他明天還會到南投助選，藍營的直轄市長、各縣市長也都會去幫忙，等到3月4日之後，再來討論相關議題。

國民黨在去年桃園市長提名時，透過內部民調與地方徵詢後，徵召原無黨籍的張善政，張善政加入國民黨披上藍袍參戰。

新竹縣長楊文科稱台中市長盧秀燕是好的總統人選，朱立倫則說，盧秀燕是國民黨最強母雞之一，在中部地區表現非常好，盧秀燕現在身負重任，他已拜託盧秀燕幫忙拉抬林明溱選情。同時，他也拜託楊文科能幫忙林明溱，每位縣市長除了做好市政外，也都會努力協助林明溱，贏得選舉。

對於鴻海創辦人郭台銘有意重回國民黨，爭取總統提名，但黨內意見不一。朱立倫表示，中華民國、台灣、國民黨好，這是最高的目標，每一位都是優秀人才，大家團結一致，沒有一絲一毫分裂本錢，只有號召更多人，團結支持、加入國民黨，團結是唯一的路，也是共同努力的目標。

與會的國民黨智庫執行長柯志恩說，從去年九合一選舉以來，朱立倫所展現出來的，的確是這樣的氛圍與氣勢，呼籲外界不要再說朱立倫是「吳敦義2.0」，國民黨4年前的劇本，這一次絕對不會再重演。

柯志恩指出，黨內目前有挺侯或不排斥郭的聲音，這才是符合目前黨內氛圍的合適說法，國民黨絕對會記取4年前的教訓，也希望外界不要套用過去的模式來解讀目前國民黨的生態發展，因為每個人的思維，在經過這4年後都已經改變。（編輯：翟思嘉）1120217