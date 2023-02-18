鄭麗文批惡人先告狀 三立：提告是為捍衛權益

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（中央社記者郭建伸、葉冠吟台北18日電）國民黨立委鄭麗文遭三立新聞控告妨害名譽，她今天說，在臉書評論三立報導鳳梨酥相關新聞的諸多錯誤，沒想到三立惡人先告狀，想製造寒蟬效應。三立表示，提告是為捍衛權益，全案已進入司法程序，交由司法單位定奪。

鄭麗文上午由國民黨團總召曾銘宗及立委費鴻泰、李德維、吳怡玎、游毓蘭陪同，前往台北市警局中正一分局應訊。

鄭麗文進入警局前受訪表示，去年12月三立新聞報導中國大陸討台灣鳳梨酥配比商業機密新聞，內容諸多錯誤且沒有平衡報導，試圖帶風向，因此她在臉書抨擊，並向國家通訊傳播委員會（NCC）檢舉。

鄭麗文表示，她日前收到中正一分局通知，指她涉及妨害名譽，經瞭解才知道是三立提告；當時此事輿論沸騰，三立一度下架新聞網頁，沒想到惡人先告狀，想藉由提告立委造成寒蟬效應，她絕對不會讓三立得逞，未來將更強力監督。

曾銘宗表示，媒體追求新聞及言論自由，提告現任立委的狀況非常少見，三立提告立委，是否仗勢有民進黨背後撐腰。（編輯：謝佳珍）1120218