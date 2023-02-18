監視畫面外流完成調查 立法院：非原始影像資料

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（中央社記者林敬殷台北18日電）內政部前部長徐國勇日前在其主持政論節目中，指民進黨立委何志偉棄置衛福部前部長陳時中的砂畫像，引發外界質疑立法院監視畫面外流。立院近日完成調查表示，「非由立院行政人員外流，也非立院原始影像資料」。

去年10月22日，正值台北市長選舉期間，有媒體爆料陳時中砂畫像遭放置立法院研究大樓5樓公共區域。徐國勇於選後引用來自立法院監視器畫面，指何志偉將砂畫丟在立院回收區。

畫面曝光後，引發立法院監視器畫面檔案外流質疑。國民黨立法院黨團在1月19日院會提出權宜問題，要求立法院針對院區監視影帶檔案流出主動啟動行政調查。

立法院長游錫堃也於決議通過後，向院會宣告，請立法院總務處依照相關規定處理，並於一個月內將處理結果向提案黨團說明。

何志偉上午透過媒體群組，自行公布立法院調查報告部分內容。

報告指出，根據立法院調查結果，去年10月24日，有兩位立委辦公室提出「申請調閱相關監視器影像資料並提供影片」，經總務處通知後立委辦公室派員至監控室查閱相關影像，基於釐清相關爭議，翻拍影像資料以為佐證。

報告指出，日前再經媒體將監視器影像畫面披露，引發爭議；經查相關資料「確非由立院行政人員外流，也非立院原始影像資料」。

立法院表示，未來影像申請調閱將更嚴謹，禁止翻拍。

何志偉說，透過這次的事件，他會更捍衛全體國民的個資保護與保障，讓監視器不會成為恐怖的「監視武器」。（編輯：林興盟）1120218