立委促查立院監視器畫面外流 游錫堃：依規定處理

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（中央社記者范正祥台北19日電）國民黨立法院黨團今天提案，要求立法院針對院區監視影帶檔案流出主動啟動行政調查；立法院長游錫堃於院會宣告，請立法院總務處依照相關規定處理，並於1個月內將處理結果向提案黨團說明。

民進黨立委何志偉在前衛福部長陳時中競選台北市長期間，將其砂畫放在立法院走廊，畫面曝光引發質疑立法院監視器畫面檔案外流。

立法院會今天完成112年度中央政府總預算三讀程序之後，在議場主持院會的游錫堃說，國民黨團提出「權宜問題」，針對立法院區監視影帶檔案流出提出要求立法院應主動啟動行政調查，於1個月內對外公開調查結果，並追究相關人員法律責任及政治責任。

游錫堃說明，「本案屬院區的行政事項，非屬議場偶發影響立委權宜之事項，作以下宣告：請本院總務處依照相關規定處理，並於1個月內將處理結果向提案黨團說明。」

國民黨團提案指出，前內政部長徐國勇日前主持政論節目時公開播放何志偉去年在立法院棄置前衛福部長陳時中砂畫的監視器畫面，引發立法院陷入政治偵防的質疑。

國民黨團質疑，立法院是全國最高民意殿堂，無論在院區、研究大樓、委員研究室前各個出入口，都設有監視器，用來維護院區內安全；想不到竟有監視器影帶檔案由立法院官方流出，在特定媒體大肆播放，是否代表全體立委，和前來立法院洽公民眾的出入動態，都已經被立法院有心人士牢牢掌握，甚至不法運用。

提案中提及，110年4月28日，立法院秘書長林志嘉出席立法院司法及法制委員會，就院區裝設監視器爭議事件，接受立委質詢時曾公開說明，「立法院絕不容許政治偵防」，此話言猶在耳，如今卻爆發如此醜聞，公然介入執政黨黨內政爭。

國民黨團在提案最後表達訴求，立法院應做成決議要求立法院應主動啟動行政調查，於1個月內對外公開調查結果，並追究相關人員法律責任及政治責任。

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另外，台灣民眾黨立法院黨團今天也發布聲明，指出立法院身為國家最高民意機關，在院區與委員辦公室外裝設監視器，是為了維護安全，畫面不僅關乎個人隱私，更事涉高度政治敏感，調閱都必須經相關流程申請，更不可能隨意流出在政論節目上大作文章；民眾黨團請立法院儘速公布監視器流出調查結果，釐清責任。

游錫堃今天在立法院接受媒體詢問時表示，如果有任何立法院的主管或人員將影片外流，碰觸法律的話，他一定依法嚴懲，絕不寬貸。（編輯：蘇志宗）1120119