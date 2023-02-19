轉型正義會報民間委員投書關切 政院：加速完備法制

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（中央社記者陳俊華台北19日電）行政院代理發言人羅秉成今天說，政府推動轉型正義的決心及立場與民間委員一致，已指示相關部會加速盤點及研訂所涉各項法規，包含政治檔案條例、不義遺址及加害者識別處置研議立專法。

行政院推動轉型正義會報全體民間委員在媒體投書，對於相關轉型正義法制及業務推展進度表示關切。羅秉成透過新聞稿指出，感謝民間委員的協助與支持，行政院推動轉型正義的決心及立場與民間委員一致。

羅秉成說，對於投書提及的相關建議，行政院已指示相關部會加速盤點及研訂所涉各項法規，以完備法制基礎，另將持續掌握運用會報運作機制，強化督導、統合各業務主責部會落實相關政策及業務執行。

羅秉成表示，為確保國家轉型正義工程在促轉會解散後持續落實，行政院設置「推動轉型正義會報」，由院長擔任召集人，並增設人權及轉型正義處擔任會報幕僚，統籌整合法務部、內政部、文化部、衛福部、教育部及國家發展委員會等6個部會承接落實各項工作。

羅秉成指出，去年9月召開首次會報時，時任召集人的前行政院長蘇貞昌就指示，推動轉型正義工作已提升到行政院層次，請相關部會加速處理各項問題；法制部分包括政治檔案條例、加害者究責專法、不義遺址保存法制與「國立中正紀念堂管理處組織法」及促轉條例整體檢討修正等，請相關部會參酌促轉會任務總結報告的建議及委員所提意見積極辦理。

羅秉成表示，相關部會從承接辦理轉型正義業務以來，已陸續展現成果，如法務部已組成「平復威權統治時期司法不法及行政不法審查會」，預計今年228紀念日前將公告承接業務後首批平復不法案件。內政部主管的威權統治時期國家不法行為被害者權利回復基金會，1月已成立並受理申請。

羅秉成說，至於民間委員特別關注「政治檔案條例」部分條文修正草案，國發會已完成草案，正辦理預告作業；教育部研擬的「國家轉型正義教育行動綱領」也即將核定上路。

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羅秉成表示，後續轉型正義業務的推動，會持續聽取委員各項建議，並積極推動法制作業，包含政治檔案條例、不義遺址及加害者識別處置研議專法立法、促轉條例全文修正，盼透過法制完備後，作為轉型正義政策基礎，並明確個別任務的具體施政事項，以利承接部會據以持續推動執行。

羅秉成強調，如何盡力彌補過往威權政府的過錯，就是現在政府要承擔的責任，各部會都應體認轉型正義工作對於鞏固自由民主體制與深化人權普世價值的重要意義，行政院將持續透過推動轉型正義會報及相關運作機制，積極督促各部會貫徹執行轉型正義工程。（編輯：潘羿菁）1120219