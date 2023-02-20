台美將舉行國安閉門會談 民進黨團：官方交流升級

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（中央社記者王揚宇台北20日電）金融時報報導台美將在位於維吉尼亞州的AIT總部舉行國安閉門會談。民進黨立法院黨團今天表示，這表示台美官方交流升級、挺台力道也再加強，且加速中。

英國「金融時報」（The Financial Times）18日報導，外交部長吳釗燮和國家安全會議秘書長顧立雄本週將前往美國，與美方官員舉行特殊管道會談，舉行地點是在華府附近、位於維吉尼亞州的美國在台協會（AIT）總部。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬、副幹事長洪申翰、立委劉世芳今舉行輿情回應記者會，對於金融時報報導台美將舉行國安閉門會談，鄭運鵬說，除了這則報導外，也有媒體報導台美雙邊自由貿易協定可望於上半年達陣，這都代表台美官方交流升級。

劉世芳表示，根據媒體揭露台美雙方交流的訊息，證明挺台力道再加強，且加速中，同時，台美21世紀貿易倡議從文官層級變成政務官層級的談判，也代表台美官方交流的層級加速升級中。

鄭運鵬並指出，對比剛結束訪中行返台的國民黨副主席夏立言，國民黨與中國共產黨進行政黨交流時，有很多不透明，且中國公開要求一個中國原則，國民黨幾乎不敢吭聲，而且只有政黨間的特殊關係、互通款曲，希望夏立言要說明清楚。

鄭運鵬說，民進黨一向主張，台灣跟中國應與其他國家一樣，要官方對官方，這樣最符合國家利益及民主政治原則，中國不應該只挑台灣的統派政黨、接受一中原則的政黨，進行政黨間的交流，而且國共交流下，可能會給世界各國帶來國民黨或台灣民眾希望跟中國統一等錯誤訊息。

鄭運鵬呼籲國民黨不要藉著政黨交流，成為台灣與中國無法官方往來的最大障礙。

洪申翰指出，希望夏立言說明此次訪中成果時，不要拿九二共識作為成果，因為國民黨用九二共識與中共做黨對黨的互通款曲，而且北京定義的九二共識，難道不是以統一或一國兩制為目標。

洪申翰表示，希望國民黨與朝野政黨一起討論，如何讓中華民國台灣的主權可以有持續、永續的空間，而不是與共產黨和謀，反過來對付台灣人民與各政黨。（編輯：郭無患）1120220