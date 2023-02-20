接見美眾議員訪團 游錫堃：期待台美能有更多合作

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（中央社記者范正祥台北20日電）立法院長游錫堃今天接見美國聯邦眾議員肯納一行時表示，感謝美國長久以來與台灣的相互扶持，期待台美能有更多合作。

美國聯邦眾議員肯納（Ro Khanna）、歐清傑（Jake Auchincloss）、傑克森（Jonathan Jackson）等人拜訪立法院，民進黨立委羅致政、劉世芳，國民黨立委陳以信，台灣民眾黨立委邱臣遠，以及時代力量立委邱顯智在內等人都在場表示歡迎。

游錫堃致詞時指出，數十年來，美國除了是台灣最重要的經貿夥伴、台海和平穩定的支柱外，台灣過去的數十年民主化過程，也受到美國長期的關注與支持。

致詞時，游錫堃特別提及，台灣因為政治因素被國際衛生組織及會議排除在外時，所幸有肯納共同提出跨黨派「美台公共衛生保護法案」（The U.S.-Taiwan Public Health Protection Act），要求建立常設的美台「傳染病監控中心」（Infectious Disease Monitoring Center），其中的核心內容已經納入了去年底通過的「2023會計年度國防授權法案」（National Defense Authorization Act，NDAA），他要向肯納致謝。

游錫堃並指出，肯納和歐清傑，在2022年連署支持台灣參與「印太經濟架構」（Indo-Pacific Economic Framework，IPEF）聯名函，協助台灣加入國際組織。

對於肯納等人堅定挺台，游錫堃數度致上感謝，指出民主與自由是大家共同的語言，民主同盟一定要共同確保全球和平穩定發展，並期待台美能有更多合作。

另外，游錫堃也表示，根據國際法，台灣不屬於中國；台灣從未被中華人民共和國統治過，台灣絕非中國的一部分，台灣與中國互不隸屬是鐵錚錚的事實。

他說，中國罔顧歷史事實，對外妄稱擁有台灣主權，軍機軍艦日日侵逼，想要併吞台灣，不但破壞印太地區穩定，也對國際和平帶來威脅。

游錫堃呼籲國際所有重視民主自由的國家，共同給台灣更多的關注與支持。（編輯：翟思嘉）1120220