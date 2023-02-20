代理教師全年薪保障勞動權 綠委盼8縣市跟進

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（中央社記者王揚宇台北20日電）民進黨立委范雲等人今天指出，代理教師長年遭受同工不同酬的不平等待遇，目前有14個縣市允諾要給予完整聘期、全年薪資，呼籲剩下的8縣市盡速編列預算，於112學年度讓代理教師享全年薪的基本保障。

范雲也說，為避免影響學生學習權益，教育部修訂代理教師聘任辦法時，應以避免學期中換老師為原則，研商刪除「聘約期限內學校得終止契約」的規定或加以配套處理。此外，教育部也應研議各縣市代理教師起敘薪資不一的解決方案。

范雲今天與全國教育產業總工會理事長林碩杰等人在立法院召開記者會，提出相關訴求。

范雲說，國、高中小代理教師比例，從105學年度的11.1%連年飆升，到111學年度已達15.5%，總計19萬6000名教師中，就有3萬名代理教師，失控扭曲的教學人力結構，已嚴重影響教師勞動權益和學生受教權益。

她表示，為徹底改善代理教師亂象，立法院教育及文化委員會去年11月提案通過，要求教育部修改「高級中等以下學校兼任代課及代理教師聘任辦法」，明定自112學年度起，各縣市及學校須不設條件給予代理教師完整聘期、全年薪資。

范雲強調，各縣市政府本來就要編足代理教師的全年薪資，希望剩下還沒回應的8個縣市，包括基隆市、新竹縣、彰化縣、雲林縣、南投縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣，盡快做原本就該做的事，最慢務必於112學年度還給代理教師基本權益。

林碩杰則呼籲地方政府不應便宜行事、短視近利，不願投資教育，只願辦大型活動。

范雲總結工會、家長及代理教師的意見，提出幾項訴求，包括教育部須加緊腳步，督導全國各縣市編列好112學年度預算，確保代理教師全年薪112學年度全面上路外，教育部也應確實監督各縣市政府依法開出正式缺額，杜絕各縣市政府正式教師員額控留超過法定上限8%。（編輯：楊蘭軒）1120220