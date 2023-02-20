綠委駁陳宗彥案內鬥說 籲藍勿見縫插針

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（中央社記者王揚宇台北20日電）前行政院發言人陳宗彥遭指涉性招待請辭獲准，民進黨立委劉世芳表示，國民黨喜歡割別人的稻尾，看到陳宗彥的事情就參一腳、編故事，前行政院長蘇貞昌力挺身兼民進黨主席的副總統賴清德，代表民進黨的氛圍就是支持改革、團結一致。

劉世芳指出，民進黨為了台灣未來發展著想時，國民黨繼續「見小縫插大針」，這不一定會傷了民進黨。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬、副幹事長洪申翰、立委劉世芳今天召開輿情回應記者會，對於陳宗彥風波一事，媒體詢問國民黨將這一連串的事情解讀為民進黨派系內鬥，鄭運鵬指出陳宗彥上週已辭職，此事情牽涉到很明確的司法議題，若法務部或檢察官認為有需要深入調查，黨團支持。

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鄭運鵬表示，國民黨很喜歡解讀其他政黨，尤其是民進黨內的事務，但國民黨最近有立委初選爭議，甚至有參選人向國民黨主席朱立倫抱怨感覺遭到家暴，應多關心自己的家務事。

洪申翰提到，本案的調查時間在2013年，當時是前總統馬英九執政時期、檢察總長為黃世銘，有很多人質疑民進黨用什麼方式讓案子簽結，但在馬英九執政下，民進黨要如何影響檢察系統簽結案件，大家不需要牽扯到太多的政治動機，或往派系鬥爭的角度去想像及發揮。（編輯：蘇志宗）1120220