更多編輯台推薦新聞：
室內口罩鬆綁上路 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看
生活

室內口罩鬆綁上路 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看

專訪上篇／芥川賞小說家平野啓一郎：文學應為世界帶來希望
文化

專訪上篇／芥川賞小說家平野啓一郎：文學應為世界帶來希望

AI工具Midjourney是什麼？輸入關鍵字製圖將想像具現化
科技

AI工具Midjourney是什麼？輸入關鍵字製圖將想像具現化

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

綠委駁陳宗彥案內鬥說 籲藍勿見縫插針

2023/2/20 14:26
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北20日電）前行政院發言人陳宗彥遭指涉性招待請辭獲准，民進黨立委劉世芳表示，國民黨喜歡割別人的稻尾，看到陳宗彥的事情就參一腳、編故事，前行政院長蘇貞昌力挺身兼民進黨主席的副總統賴清德，代表民進黨的氛圍就是支持改革、團結一致。

劉世芳指出，民進黨為了台灣未來發展著想時，國民黨繼續「見小縫插大針」，這不一定會傷了民進黨。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬、副幹事長洪申翰、立委劉世芳今天召開輿情回應記者會，對於陳宗彥風波一事，媒體詢問國民黨將這一連串的事情解讀為民進黨派系內鬥，鄭運鵬指出陳宗彥上週已辭職，此事情牽涉到很明確的司法議題，若法務部或檢察官認為有需要深入調查，黨團支持。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

鄭運鵬表示，國民黨很喜歡解讀其他政黨，尤其是民進黨內的事務，但國民黨最近有立委初選爭議，甚至有參選人向國民黨主席朱立倫抱怨感覺遭到家暴，應多關心自己的家務事。

洪申翰提到，本案的調查時間在2013年，當時是前總統馬英九執政時期、檢察總長為黃世銘，有很多人質疑民進黨用什麼方式讓案子簽結，但在馬英九執政下，民進黨要如何影響檢察系統簽結案件，大家不需要牽扯到太多的政治動機，或往派系鬥爭的角度去想像及發揮。（編輯：蘇志宗）1120220

#陳宗彥
#民進黨立法院黨團
#國民黨
陳宗彥
交通月票方案 陳建仁：有詳細結果將於院會報告陳宗彥遭控風波擴大 綠委提4點說明盼杜絕謠言
鄭運鵬
台美將舉行國安閉門會談 民進黨團：官方交流升級立院23日舉行召委選舉 綠坐擁8席藍握有5席
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族