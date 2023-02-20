蔡總統21日接見美國聯邦眾議員訪團 聚焦區域安全

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（中央社記者葉素萍台北20日電）總統府今天說，總統蔡英文明天上午將於總統府接見美國聯邦眾議員肯納訪問團，就台美經貿關係、區域安全、數位發展及資訊安全等議題深入交換意見。

總統府晚間指出，美國聯邦眾議員肯納（Ro Khanna）率訪問團抵達台灣，展開為期5天的訪問行程，總統府發言人Kolas Yotaka表示，總統府表達誠摯歡迎。

Kolas表示，此行為肯納擔任國會議員後首度訪問台灣，訪團成員另包括聯邦眾議院龔薩雷斯（Tony Gonzales）、歐清傑（Jake Auchincloss）、以及傑克森（Jonathan Jackson）等議員，分別來自新成立的「美國與中國共產黨戰略競爭」特別委員會、以及撥款、外交、農業等重要委員會，充分展現美國國會跨黨派、跨領域對台灣的堅定支持。

Kolas指出，肯納也是美國眾議院「國會台灣連線」成員，多次支持友台議案，為台灣仗義執言。期盼透過此行，持續深化台美在各領域的合作夥伴關係，並持續攜手協力，維護台海及印太區域的和平穩定。（編輯：翟思嘉）1120220