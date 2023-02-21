蔡總統選舉補助款減少1650萬 賴清德房貸1500萬

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（中央社記者葉素萍台北21日電）監察院今天公布總統蔡英文最新財產申報資料，存款新台幣5944萬元，相較於前次申報，增加約380萬元，委託律師管理的2020總統大選選票補助款，較前次減少1650萬元；副總統賴清德存款約增加100萬元，並有房貸1507萬元。

監察院公布最新一期廉政專刊，公布總統蔡英文、副總統賴清德、前行政院長蘇貞昌、國安會秘書長顧立雄、駐美代表蕭美琴等人財產申報。

蔡總統申報在台北市文山、內湖、中山、新北市板橋、永和等地不動產；存款5944萬元，相較於上次申報的5564萬元，增加約380萬元，另申報有價證券413萬元，這是持有正中企業股份有限公司股票，另以每月9萬元將土地出租給東道有限公司，並投資東道有限公司110萬元，與上次申報相同。

蔡總統在備註欄指出，由律師管理2020總統大選選票補助款，供支付競選經費不足款、捐助「小英教育基金會」、公益捐贈及其他業務需要等用途使用，截至111年11月1日，帳戶餘額9452萬餘元；相較上次申報1億1102萬餘元，減少1650萬餘元。

賴副總統申報位於台南市的不動產，存款250萬元，較上次申報的152萬元，增加約100萬元；保險2709萬元；另有房貸1507萬元，相較於上次申報的1681萬元，房貸減少約174萬元。

前行政院長蘇貞昌申報持有屏東縣、台北市、桃園市等土地建物，存款2034萬元，相較於上次申報的存款1544萬元，增加約490萬元；另保險1435萬元。

國安會秘書長顧立雄申報有台北市北投、文山等地多筆土地建物，存款1577萬元，有價證券235萬元，並有手錶、畫作、高爾夫球證等財產576萬元，保險1134萬元。

駐美代表蕭美琴申報持有花蓮縣、新北市永和的土地建物，存款1590萬元，有價證券490萬元，保險862萬元，另有房貸194萬元。（編輯：郭無患）1120221