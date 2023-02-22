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劉世忠接受電台專訪 盼匈牙利與台灣深化關係

2023/2/22 07:21
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（中央社記者林育立柏林21日專電）駐匈牙利代表劉世忠接受當地廣播電台專訪時表示，從捷克總統當選人帕維爾與台灣總統通話來看，中東歐各國有意與台灣發展關係，期盼匈牙利也能與台灣深化關係。

駐匈牙利代表處發布新聞稿，匈牙利知名獨立廣播電台「收音俱樂部」（Klubrádió）19日播出駐匈代表劉世忠的專訪。

針對中國間諜氣球爭議，劉世忠表示，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）取消原訂訪中行程，傳達清楚訊息；至於台灣則經常受到中方刺探，中國幾乎每天派軍機進入台灣防空識別區，單方面破壞台海局勢。

俄羅斯全面入侵烏克蘭即將屆滿一週年，劉世忠說，台灣與民主國家同樣譴責發動侵略的俄羅斯，與專制且從未譴責俄國的中國形成強烈對比。

針對台灣與中東歐地區關係，劉世忠說，台灣企業對中東歐的關注度持續增加，中東歐各國也有意與台灣發展關係，捷克總統當選人帕維爾（Petr Pavel）與蔡英文總統通話即是一例，他期盼匈牙利各界把握此一趨勢，與台灣深化關係。

劉世忠強調，專制極權絕無未來，自由、多元的民主價值不僅是台灣的驕傲，也是全球共榮發展的關鍵。（編輯：周永捷）1120222

#劉世忠
#台灣
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