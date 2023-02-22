借鑒俄烏戰爭 民眾黨團籲完善兵役改革盡速到位

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（中央社記者王揚宇台北22日電）台灣民眾黨立法院黨團今天表示，俄烏戰爭將滿一週年，這場戰爭讓各國開始重視台海的安全穩定，政府在世界格局即將重塑時，兵役改革必須盡速到位，並建立有效的兩岸危機管理機制。

台灣民眾黨立法院黨團總召邱臣遠、副總召賴香伶、幹事長張其祿今天召開記者會，呼籲國防部應該盡快完善一年期的義務役訓練，政府也要設法恢復兩岸溝通，避免因資訊不對等造成的情勢誤判，與對岸建立衝突管理機制。

邱臣遠表示，去年2月24日俄羅斯以特別軍事行動為由進攻烏克蘭，把歐洲國家打醒，認知到基本國家安全不可偏廢，應該要認真提升國防戰備以及自主能源。

邱臣遠指出，俄烏戰爭使得台海穩定再次受到世界各國重視，也讓大家深切了解「我們與戰爭非常接近」，除了必須做好備戰準備，更應該為和平做最大努力。

邱臣遠說，近期國際局勢驟變、美中關係持續惡化，台海戰爭風險直線上升，美軍高層示警台海衝突迫在眉睫，因此國防部應向美方爭取新購武器儘早交付，更要提前訓練。

此外，外傳美國新任聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）將於春季訪台，邱臣遠說，屆時中共可能比照去年前美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台時一樣，做出劇烈反應，因此政府應及早因應，除避免擦槍走火，更要設法捍衛台灣主權及民眾安全。

賴香伶表示，檢視現行國軍資源，基層軍官嚴重不足，去年陸軍專科學校新生報到人數只有規劃的1/4，靶場稀缺、訓練還需配合周遭居民作息，加上營舍改建進度嚴重落後，都令人懷疑強化全民國防兵力結構調整方案能否在2024年如期上路，政府必須確保當前兵役訓練制度及兵源補充，符合實際需求。

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張其祿認為，從俄烏戰爭至今，台灣有許多可以借鑑的經驗，包含透過人工智慧整合不同來源的資訊、精準建立整體視野、熟悉並進一步引入無人機戰爭的操作與訓練、設法改善台灣武器彈藥不足且難獲外援的問題，更要調整以往「陸權大國」的編制與組織方式，朝「分散式指揮」的方向前進。

張其祿說，民眾黨對兩岸論述總體方針為「兩岸和平、台灣自主」，重視與對岸的交流與溝通，也勇於保衛台灣的自主性及自由民主，做好國家安全準備，不求戰也不畏戰。（編輯：翟思嘉）1120222