核二廠2號機將停機除役 綠委：不會有缺電問題

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（中央社記者王揚宇台北22日電）核二廠2號機將於3月停機除役，外界關心是否影響供電。民進黨立法院黨團副幹事長洪申翰今天受訪說，政府有相關水力發電規劃，今年應該不會有缺電問題，而且水力發電重鎮在中部，不受南部水情影響。

核二廠2號機3月14日即將除役，外界憂心缺電問題；經濟部長王美花2月17日在立法院受訪表示，核二廠2號機已經40年，按法律役期時間到了一定要停機，而經濟部去年開始進行整體電力調度，大潭8號機上線時間有比較晚一點，現在都安排好了，其中也包括相關的水力調度，不會有缺電問題。

不過，國民黨立委王鴻薇21日在臉書撰文提到，台灣正值缺水，南台灣降雨是30年來最少，王美花說用水力調度，但沒有水要怎麼發電，這種發言根本就是缺德。

民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬、副幹事長洪申翰、立委劉世芳今天召開輿情回應記者會；對於王鴻薇稱王美花的發言「缺德」，洪申翰表示，大潭8號機在夏天尖峰用電來臨前就能運轉上線，且該機組比核二廠2號機組的裝設容量還大，以完整電力估算來看，今年應該不會有缺電問題。

洪申翰指出，王鴻薇把核二廠2號機除役跟水力發電講在一起，可能不是這麼了解能源跟電力系統的運作，而且現在的水力發電運作方式是抽蓄發電，跟過去不同，且抽蓄儲能最大重鎮在中部大甲溪流域。

洪申翰表示，雖然現在南部的水情看起來比較差，但以目前相關數據及科學來看，對整體電力系統運作並未有太大影響。

鄭運鵬表示，現在全世界不只需要台灣生產，也被要求要有相關綠電憑證，才不會被貿易制裁，而從總體發電需求來看，火力、天然氣、水力跟核能都是占比之一，國民黨一直想要把核能放在電力配比之一，但卻沒有人敢提出政見。

鄭運鵬說，核二廠2號機的除役原因，是因為運轉執照到期，並不是民進黨執政後就提前除役，而且國民黨縣市長或想選總統的人，也沒有提出核電機組延役相關議題。

鄭運鵬指出，政府有義務要讓所有發電補足，滿足用電使用跟綠電憑證需求，請大家放心，民進黨執政要保證用電無虞也要負責任，但如果國民黨要推核電的話，請他們自己提出來。（編輯：蘇志宗）1120222