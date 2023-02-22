傳國民黨徵召選總統 侯友宜：最關心拚市政

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媒體報導，國民黨規劃徵召新北市長侯友宜參加2024年總統大選，侯友宜（右）22日接受媒體聯訪表示，現在最關心的是與市民一起拚市政建設。（新北市政府提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 112年2月22日

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（中央社記者黃旭昇新北22日電）媒體報導國民黨規劃徵召新北市長侯友宜參加2024年總統大選，侯友宜今天受訪對此表示，現在最關心的是與市民一起拚市政建設；為國家、人民努力做事是每人應盡的責任。

聯合報22日報導，鴻海創辦人郭台銘表態希望代表國民黨參選總統，黨內憂心重演4 年前總統初選之亂，不少民代紛紛表態支持侯友宜。國民黨高層也透露，黨主席朱立倫最重要的是帶領2024勝選，因此將會徵召新北市長侯友宜。

侯友宜上午主持市政會議後接受聯訪，媒體詢問，怎麼看外傳中國國民黨中央將會在6月或7月徵召侯友宜選總統，黨中央是否已經聯繫了？若黨徵召是否有承擔的勇氣。

侯友宜重申，一直在拚新北市2030年未來願景，尤其2023年至2027年是一個階段，這些都持續努力做，期待短期間讓民眾有感。他關心市政建設，盼望新北超越今天，讓明天會更好。

至於若徵召，是否會有承擔的決心和勇氣；侯友宜說，每個人為國家、人民努力做事都是應盡的責任，市長有責任與市民一起努力，在自己的工作崗位上團結在一起。新北陸續將有里長座談會，讓新上任或連任里長能夠與市府團隊合作，解決里民的問題。

記者詢問侯友宜，如何看待國民黨內似乎出現反對鴻海集團創辦人郭台銘的聲浪；他說，台灣其實很小，需要包容與關懷，台灣應不分你我、族群，沒有所謂的黨派問題，內部凝聚共識與向心力，才能合作解決問題。

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至於這個週末是否會去幫南投立委補選候選人林明溱站台，侯友宜並未正面回答，只強調林明溱在南投縣長任內表現非常好，這次轉戰立委，以其經驗知道南投還有哪些事需要中央幫忙，若當選可與縣長許淑華並肩作戰讓南投更好。

記者詢問「蛋荒」的議題，侯友宜說，蛋是生活日常民生必需品，家庭、餐廳的飲食都需要蛋，缺蛋或蛋價上漲，都影響與干擾生活，政府有責任面對缺蛋及蛋價問題，不但要有配套措施也要平穩物價。政府要把民生問題當成第一要務，以解決問題。（編輯：張銘坤）1120222