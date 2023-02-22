立院23日召委選舉 綠最少8席藍掌握5席

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（中央社記者王揚宇、林敬殷、范正祥、王承中台北22日電）立法院23日將舉行各委員會召委選舉。民進黨團總召柯建銘今天說，民進黨團在各委員會至少會有一席召委；國民黨團表示，至少會有5席召委，另外3席則必須尋求其他在野黨團合作。

不過，台灣民眾黨團、時代力量黨團都表示，目前仍在評估中，明天早上討論後，才會做出最後決定。

立法院第10屆第7會期已在17日開議，將在23日舉行新會期各委員會召委選舉；由於召委握有法案排審權，一向是兵家必爭之地，而立法院有8個常設委員會，各設有2席召委。

民進黨立法院黨團總召柯建銘晚間受訪表示，民進黨團規劃的召委人選，內政委員會推莊瑞雄、交通委員會推許智傑、財政委員會推林楚茵、社會福利及衛生環境委員會推吳玉琴、司法及法制委員會推劉建國、外交及國防委員會推蔡適應、經濟委員會推邱議瑩、教育及文化委員會推范雲。

柯建銘指出，民進黨團在各委員會至少會有一席召委，如果交通等3個委員會有機會抽第2席召委的話，就看手氣會不會比較好。

至於國民黨立法院黨團的召委人選規劃，司法及法制委員會召委推謝衣鳯、外交及國防委員會推江啟臣、內政委員會推陳玉珍、經濟委員會推呂玉玲、財政委員會推羅明才、交通委員會推陳雪生、教育及文化委員會推萬美玲、社會福利及衛生環境委員會推林為洲。

以朝野立委在各委員會的席次比例，國民黨團目前確定掌握司法及法制、外交及國防、內政、經濟及財政委員會的一席召委，而交通、教育及文化、社會福利及衛生環境委員會則需看民眾黨、時代力量的態度；如果在野黨願意合作，國民黨團將可順利取得8席召委席次，最差則是5席。

國民黨團總召曾銘宗接受中央社記者訪問時表示，國民黨團會積極尋求其他在野黨團的合作，設法讓召委的席次可以極大化。

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立法院新會期召委選舉，在兩大黨相爭下，民眾黨團成為關鍵的少數，是否會與其他黨團合作，備受關注。台灣民眾黨立法院黨團幹事長張其祿今天受訪表示，黨團明天早上會作出決定，黨團立委將依據黨團決定投票。民眾黨團總召邱臣遠受訪時則說，黨團還在評估，明天早上會作出決定。

時代力量立法院黨團總召邱顯智表示，黨團明天早上會再開會討論，做最後的決定，屆時黨團成員也會依據相關決定投票。（編輯：蘇龍麒）1120222