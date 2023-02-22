游錫堃形容賴清德 歷練豐富有洞察力決斷力

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（中央社記者范正祥台北22日電）Yahoo TV「齊有此理」節目今天播出專訪立法院長游錫堃的內容。被問到對民進黨主席賴清德角逐2024總統大選的評價，游錫堃指出，賴清德歷練豐富，有足夠的洞察力和決斷力，而且很務實。

節目主持人王時齊於專訪游錫堃時問到，2024總統大選可能的角逐者中，綠營好像比較沒有爭議，很可能由賴清德成為總統候選人，她請游錫堃談賴清德的優點。

游錫堃指出，賴清德從地方到中央擔任過各項要職，包括立委、民進黨立法院黨團幹部、行政院長、副總統，歷練豐富且務實，有足夠的洞察力和好的決斷力。

游錫堃並指出，賴清德是醫生出身，身為新北人，又在台南發展，「南北通吃」，「我很敬佩他」，賴清德是非常好的政治人物。

接著，節目主持人也問游錫堃，對於鴻海集團創辦人郭台銘、新北市長侯友宜、台灣民眾黨主席柯文哲的評價。游錫堃對此則是回應，他們的學經歷都不同，很難比較，而且由他來講也不客觀，他站在國會議長、國會行政的立場，無法對任何人作評價，「這些人我都很敬佩」，他們在各領域表現很好、各有所長。

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另外，被問到對國民黨主席朱立倫會不會有什麼樣的期許，以及覺得最大在野黨國民黨在立法院的表現有沒有可以加強之處，游錫堃則以一首自創的七言絕句回應，「民主施行歐美先，野朝輪替自然然，若均誓志台疆護，執政何須一黨連。」

游錫堃解釋，他的詩句因為配合平仄，所以有些文字先後調換，全首的意思是要表達，民主是歐美先施行的，而朝野輪替在民主政治也是自自然然，因為又不是獨裁國家，不必要哪一個黨永遠執政，假如所有的政黨都立誓志向是保護台灣疆域，大家輪替執政都沒關係，但是這個輪替一定是要對國家忠誠，誓死防衛台灣。（編輯：林興盟）1120222