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藍委赴監察院舉發陳宗彥 籲調查相關疏失

2023/2/24 10:47
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（中央社記者游凱翔台北24日電）前行政院發言人陳宗彥遭爆料多年前任職台南市府期間受特種行業招待，請辭獲准。國民黨立委曾銘宗等人今天赴監察院舉發，盼調查相關人及政府機關的疏失，給全民交代。針對此案，監委已申請自動調查。

國民黨立委曾銘宗、費鴻泰、李德維、鄭正鈐、謝衣鳯上午赴監察院舉發，呼籲監察院追查行政機關有無相關疏失。

曾銘宗表示，陳宗彥一案涉「法律」、「行政」及「政治」3項責任。法律責任部分，檢調應該依法偵辦；行政責任部分，當時台南地檢署簽結此案雖沒有刑事責任，但與廉政署是否有將相關情形通報台南市府；政治責任部分，陳宗彥是政務官，曾任台南市民政局長、內政部政次等，這些職位是由誰任命的，應出來道歉。

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費鴻泰則認為，陳宗彥應清楚告訴外界與相關業者是否牽涉利益輸送，若不講清楚，未來國民黨仍會不斷追問此問題；李德維指出，相關人、政府機關的疏失，應對全民交代。

監委王美玉、林國明、蘇麗瓊昨晚透過新聞稿指出，前行政院發言人陳宗彥任職台南市府新聞及國際關係處長等職務期間，涉嫌接受業者不當招待，有無損害公務員及政府信譽、相關公務人員有無違失，已申請自動調查。（編輯：翟思嘉）1120224

#陳宗彥
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#監察院
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