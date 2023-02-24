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立委質詢關注台美國安會談 吳釗燮：溝通無礙

2023/2/24 12:14
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（中央社記者范正祥台北24日電）日前赴美出席台美國安會談的外交部長吳釗燮今天指出，台美溝通無礙，經常就雙方關心議題意見交換，會議內容依雙方默契，不對外說明；至於立委關注總統蔡英文今年是否會訪問華府，他回應，「我想，委員過慮了。」

吳釗燮與國安會秘書長顧立雄21日在美國在台協會（AIT）華盛頓總部，與美國副國務卿雪蔓、白宮印太事務協調官康貝爾等美方涉台事務官員就國安議題舉行會談。

行政院長陳建仁今天率同各部會首長列席立法院會，提出施政方針及施政報告並備質詢。

國民黨立委曾銘宗質詢時關切吳釗燮訪問華府主要談什麼，吳釗燮回應，台美之間溝通無礙，經常就雙方關心議題意見交換，但是會議內容依照雙方默契，不對外說明。

另外，曾銘宗質詢時也關注蔡總統今年會不會訪問華府。吳釗燮說，總統的出訪行程，是外交很重要的一環，外交部會依照總統府的指示來作規劃，但是至於是不是到華府這件事情，「我想，委員過慮了。」

曾銘宗質詢時頻頻追問吳釗燮，蔡總統會不會訪問美國，可能性高不高。吳釗燮重申，出訪及過境的安排，會依照往例來處理。（編輯：蘇志宗）1120224

#吳釗燮
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#華府
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